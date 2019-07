Zapomeňte na ideologii: Jak vydělávat na Trumpovi

Ať si o něm myslíme, co chceme, americký prezident je nejsilnějším hybatelem finančních trhů. A zároveň je poměrně čitelný. To je kombinace, jež může investorům přinést pěkné peníze. Jen si umět zakázat politické názory.

S Donaldem Trumpem si nevyberete. Pochvalte ho, polovina lidstva vás začne nenávidět; pohaňte ho, stejně srdečně vás bude nenávidět druhá polovina. Stejně jako on sám má silné názory na leckoho a leccos, i lidé mívají silný názor na něj. Je jen málo těch, kteří při vyslovení jeho jména lhostejně pokrčí rameny.

Jenže ať už patříte k Trumpovým obdivovatelům, nebo kritikům, stěží najdete někoho, kdo by v podobném rozsahu sám dokázal ovlivňovat finanční trhy tak, jako to činí on. K takovému efektu je potřeba kombinace Trumpovy funkce a jeho osobnosti. Spojené státy mají lecjaké prezidenty přes dvě stě let a zdaleka ne každý z nich se tak angažoval jako právě Trump. Na straně druhé Donald sám byl před příchodem do Bílého domu zhruba stejně málo příčetný jako nyní, ale trhům to bylo celkem šumák.

Úspěšný troglodyt

Posuďte sami. Trump chce, aby ceny akcií byly co nejvýše, úrokové sazby co nejníže a dolar i ropa aby slábly najednou. Skutečnost je taková, že akciové trhy lámou rekordy, úrokové sazby se zanedlouho nejspíše dočkají prvního snížení po deseti letech, dolar slábne a ropa se drží relativně dole.

Odhlédněme nyní na chvíli od vlastních názorů na to, zda jsou Trumpovy dílčí ekonomické cíle moudré, riskantní, nebo vyloženě nesmyslné. Uznejme naopak, že na člověka, jemuž ani kolegové nemohou přijít na jméno a o němž někteří odpůrci mluví jako o troglodytovi, je dosud mimořádně úspěšný.

Věštění z Trumpa

Jared Dillian, někdejší šéf ETF oddělení v Lehman Brothers a nyní člověk, který sám sebe nazývá "doktor House přes investice", v tom vidí příležitost. "Trump je schopen dělat dobré i špatné věci a podle předvídání jeho kroků, které není tak obtížné, lze úspěšně investovat," píše Dillian na svém blogu. "Trumpův vliv na měnovou politiku je bez diskuze věc špatná. Zbořil po desítky let budované konvence, jimiž se má prezident řídit, a nakonec to vyústí v razantní inflaci. Ale to neznamená, že se na tom nedá vydělat."

Podle Dilliana je klíčovým fíglem schopnost předvídat Trumpův následující tah.Prezident podle něj jedná jako člověk, jenž nedokáže chodit a žvýkat najednou; vždy se soustředí na jednu oblast. Když byla na pořadu dne daňová reforma, Trump se prakticky nevěnoval ničemu jinému. Říkal jsem si, píše Dillian, co by mohlo přijít teď? Nejspíše mezinárodní obchod a cla. Teď se soustředí na Fed a úrokové sazby. Co přijde pak? Odpověď je uspokojivá jen částečně: Trump se bude Fedu věnovat ještě dlouho.

Palec nahoru, palec dolů

Ačkoli tedy pro měnovou politiku a pro širší ekonomiku je Trump škodlivý, obchodování vlastně usnadňuje. Víme, co si myslí o různých sektorech, a také víme, že ve vztahu k nim obvykle dosáhne svého. Nemá rád technologické firmy ani takzvané Big Pharma; dobře tedy uděláte, když se jejich akcií zbavíte. Naopak má v oblibě uhlí, ropu a těžbu obecně; nemá rád Mexičany, ale je v klidu s Japonci. Už se podle toho zařizujete?

Měli byste, tvrdí Dillian. Může to být produktivnější způsob trávení času než koumání nad tím, v čem všem je Trump hrozný. Dost možná má pravdu. Český čtenář může v tomto ohledu tomu americkému jen závidět – když už má Američan za hlavu státu i za šéfa exekutivy člověka, kvůli kterému se stydí za svůj pas, alespoň na tom může vydělat.