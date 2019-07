Facebook Libra přitahuje konkurenci: Další společnosti vstupují do hry

Facebook Libra vytvořila manipulační prostor i pro další velké společnosti a banky. Jako další vstupuje se svým vlastním stablecoinem společnost Fluidity. Ta přichází s myšlenkou, že by se klasické investice do rezerv, zlata či jiných komodit měly svázat k digitálnímu dolaru. Tomuto systému říká Tokenized Asset Portfolio (TAP). Stablecoin se bude jmenovat Dai a samozřejmě bude podporovat i základní vlastnosti Libry.

Funkce krytoměny Facebook Libra

Základy ve zkratce: Libra je kryptoměnový projekt, který umožní Facebooku nabídnout svým 2,6 miliardám uživatelů jakýsi finanční systém fungující na síti blockchain. Peněženky, odesílání a přijímání Libry bude přístupné pro uživatele Messengeru a WhatsApp.

Co si mnoho lidí neuvědomuje, že Facebook ve skutečnosti spustil dvě kryptoměny. Jedna je nahoře zmíněná Facebook Libra. Druhá funguje jako „Investiční fond Libra“. Ten je k dispozici pouze investičním partnerům.

Tento fond bude ovládán Libra Association. To je ve Švýcarsku sídlící nezisková společnost. Mezi členy patří například Uber, Mastercard, PayPal a Visa.

Další stupeň vývoje

Fluidity komentuje projekt MakerDao, tedy mateřský projekt kryptoměny Dai:

“MakerDao je centrální banka nové ekonomiky. Tím, že nabídneme infrastrukturu pro automatizované obchodní služby, chceme vytvořit podhoubí pro další společnosti v oboru.“

Spoluzakladatel a CEO Fluidity Michael Oved dodává:

„Tím, že představíme světové komodity obchodníkům z celého světa skrze Tokenized Asset Portfolio se posouváme o žebříček výše v naší snaze decentralizovaně propojit finanční trhy. Naším cílem je udělat tok kapitálu otevřený a přístupný pro všechny.“

Magazín Forbes, který přišel 25.7. s touto informací se rovnou zamýšlí nad potenciálním širším využitím produktu. Zmiňuje, že TAP může být potenciálně revoluční. Jako jeden z příkladů uvádí půjčování reálných komodit (jako jsou například byty, pozemky, domy). Ve spolupráci s blockchainovými společnostmi, které razí cestu půjčování služeb a komodit, by mohl projekt přinést do kryptoměn nový kapitál od obchodníků, kteří rádi obchodují v menším měřítku a bezpečně.

Za filosofií MakerDao najdeme hnutí „DeFi“. To se snaží nahradit konvenční finanční nástroje s pomocí chytrých kontraktů – často fungujících na síti Ethereum.

V hnutí zatím figurují blockchainové sekundární trhy jako je Kyber, Uniswap a AirSwap. Jejich přesné ukotvení v právu však zatím není jisté, proto se prozatím rozvíjejí jen velmi pomalu.

