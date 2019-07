Kadeřnice či řemeslníci si oddechli, Senát odmítl rozšíření EET

Senát ve čtvrtek vpodvečer zamítl rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) na kadeřnice, právníky nebo drobné řemeslníky. Vládní návrh se tak vrací do Poslanecké sněmovny. Hlasování přitom bylo hodně jednoznačné - pro vrácení novely zákona o EET do Sněmovny hlasovalo 47 senátorů, podle očekávání zástupci ODS, STAN a KDU-ČSL. Zákon podpořilo jen 15 senátorů. Senátoři nepřijali ani jeden z pozměňovacích návrhů, které by ze zákona vyjmuly některé profese, hlasovali také o úplném zrušení celého zákona o EET, nicméně to neprošlo o jediný hlas. Samotné jednání o třetí a čtvrté vlně EET začalo krátce po půl čtvrté a trvalo přibližně tři hodiny. V obecné rozpravě se vystřídalo několik řečníků, například Ivo Valenta hovořil o tom, že EET nemělo nikdy vzniknout a že likviduje drobné podnikatele.

A co na neúspěch vládní novely říká navrhovatelka novely zákona o EET, ministryně financí Alena Schillerová? "Není to nic překvapivého, pokračuje se v trendu, že EET je zpolitizovaná věc. Žádný pozměňovací návrh neprošel, neprošlo ani zrušení celého zákona. Zákon se vrací, já jsem to očekávala," přiznala Schillerová.