Provozní zisk Volkswagenu rostl, i díky Škoda Auto

Německému automobilovému koncernu Volkswagen vzrostl v první polovině letošního roku provozní zisk o 10,3 % na devět miliard eur. Výsledky podpořil hlavně prodej sportovně-užitkových vozů, které mají vyšší ziskovou marži, a růst tržeb značek VW, Porsche a Škoda, který vykompenzoval pokles v divizi Audi. Uvedla to automobilka v dnešním prohlášení.



Tržby koncernu stouply o 4,9 procenta na 125,2 miliardy eur. Dodávky vozů zákazníkům se sice v pololetí snížily o 2,8 procenta na 5,4 milionu, nicméně podíl automobilky na globálním trhu vzrostl, protože se snížil i celosvětový prodej aut. K růstu tržeb pak přispěl prodej aut s vyšší ziskovou marží a lepší výkon divize finančních služeb a nákladních vozů Traton.



"V první polovině roku si Volkswagen Group na celkově slabším trhu vedla velmi dobře. Vývoj tržeb a zisku za prvních šest měsíců je potěšující. Také potvrzujeme výhled Volkswagen Group na celý rok," uvedl v prohlášení člen představenstva Volkswagenu odpovědný za finance Frank Witter.



Provozní zisk hlavní značky VW stoupl o devět procent. Zvýšil se i zisk značek Porsche, Škoda a Seat. Luxusní značka Bentley se po loňské ztrátě vrátila do zisku. Zisk luxusní značky Audi se však snížil. Mohly za to hlavně změny ve výrobě modelů a vyšší výdaje na nové produkty a technologie.



Koncern Volkswagen vlastní 12 značek. Patří mezi ně značky osobních automobilů VW, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, značky nákladních aut MAN a Scania a rovněž užitkové vozy Volkswagen a motocykly Ducati.

Akcie koncernu stouply letos do středy o 16,8 %.

Pokud jde o Škoda Auto, provozní zisk automobilky v letošním prvním pololetí meziročně vzrostl o 3 miliony eur na 824 milionů eur. Tržby se zvýšily o 10,8 % na 10,2 miliardy eur. Škoda podle mateřského koncernu zvýšila tržby zejména díky tomu, že v rámci koncernu převzala regionální odpovědnost za Indii.

Škoda Auto již dříve oznámila, že v prvním pololetí dodala zákazníkům 620.900 vozů, což je meziročně o 4,9 procenta méně. Důvodem byl čtvrtinový pokles prodeje na největším trhu, v Číně.