Zemřel Rutger Hauer, známý z kultovního Blade Runnera a z Jestřábí ženy. Herci bylo 75 let

Ve věku 75 let zemřela herecká legenda Rutger Hauer. Proslavila ho především role záporáka v Blade Runnerovi a rytíře v Jestřábí ženě. Herec zemřel pokojně ve svém domě po krátké nemoci.

Nizozemský herec zemřel v pátek 19. července ve věku 75 let, informovala o tom jeho oficiální webová stránka. "S obrovským smutkem oznamujeme, že Rutger pokojně zemřel po velmi krátké nemoci ve svém domě v Nizozemsku. Opustil svou milovanou manželku Ineke poté, co spolu strávili padesát let," stojí na webové stránce.

Hauer má za sebou opravdu bohatou hereckou kariéru. Mezi jeho nejznámější filmy patří Blade Runner, ve kterém dostal roli záporáka, nebo Jestřábí žena, kde hrál hlavní mužskou postavu. Objevil se také ve filmech Batman začíná, Sin City - město hříchu, Noční dravci nebo Milujte svého zabijáka.

Jedním z Hauerových posledních přání před smrtí bylo, aby jeho asociace nadále pokračovala v charitativní činnosti a v boji proti AIDS.