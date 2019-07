Kryptopriemysel v USA na ústupe

Sumár:

Záujem o kryptopriemysel v USA klesá

Irán nevydáva licencie na dovoz zariadení na ťažbu kryptomien

Bitcoin testuje dôležitú technickú úroveň



Spojené štáty, rovnako ako niektoré ázijské krajiny, nepochybne patria k najdôležitejším krajinám, pokiaľ ide o vývoj nových technológií. Blockchain je nepochybne nová technológia, ktorá sa neustále vyvíja. Posledné trendy však naznačujú, že kryptomenový priemysel neustále klesá v najväčšej ekonomike na svete, pretože niektoré veľké spoločnosti sa už rozhodli ukončiť svoje aktivity v tejto krajine. Aké sú dôvody tohto rozhodnutia? Nepriateľský postoj vládnych inštitúcií voči kryptopriemyslu, vrátane kongresu a senátu. Okrem toho posledné negatívne vyjadrenia prezidenta USA Donalda Trumpa týkajúce sa kryptomien priliali olej do ohňa. Pokiaľ ide o kryptomenové spoločnosti, firma Binance už stiahla svoje kryptoobchodné služby z USA. Tieto spoločnosti, ktoré slúžia zákazníkom v USA - BitMEX a Bitfinex -, čelia vážnym regulačným problémom a sú predmetom vyšetrovania amerických agentúr.

Ethereum testuje kľúčovú úroveň supportu v oblasti 200 dolárov. Zdroj: xStation5



Problémy ťažiarov krypta v Iráne

Podľa informácií z Cointelegraph.com, Irán nevydal príslušné licencie, ktoré by umožňovali krypto- ťažiarom dovážať ťažobné zariadenia digitálnych mien do krajiny. Dôvodom bola absencia súhlasu vlády. Pripomíname, že dovoz týchto zariadení do krajiny je vo všeobecnosti zakázaný, úrady však stanovili clá na dovoz niektorých z nich. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť posledné slová iránskeho ministra pre informačné a komunikačné technológie (Mohammad Javad Azari Jahromi), ktorý navrhol, aby sa krajina stala „útočiskom pre krypto ťažiarov“.



Bitcoin pokračuje v poklese

Z technického hľadiska cena najslávnejšej digitálnej meny nevyzerá, že by sa mala v dohľadnej dobe zastaviť v poklese. V čase prípravy tohto komentára testuje cena Bitcoinu kľúčovú úroveň supportu v blízkosti 9490 dolárov, čo sa zhoduje s úrovňou Fibo 61,8%. V prípade pokračujúceho poklesu, by mohla cena klesať až k dolnej hranici klesajúceho kanála.

Bitcoin testuje kľúčovú úroveň supportu, ktorá by mohla otvoriť priestor pre ďalší pokles. Zdroj: xStation5