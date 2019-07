Číňané dále posilují ve výrobci vozů Mercedes

Automobilka Daimler má nového významného minoritního akcionáře. Celkově 5 % podíl nakoupila čínská Beijing Automotive Group (BAIC). Uběhl tak zhruba jen rok a půl a ve výrobci vozů Mercedes mají čínští investoři již podíl minimálně 15 %. Loni v únoru totiž téměř 10 % podíl oznámila jiná čínská automobilka Zhejiang Geely Holding Group (Geely).

Spekulace o zájmu BAIC právě o 5 % podíl v Daimleru se objevily již letos v květnu. Čínská státní skupina, která patří k největším producentům aut v zemi, si dle tehdejších zpráv chce pojistit německé investice do společné firmy Beijing Benz Automotive. V té Daimler disponuje podílem 49 %.

Vlastnická provázanost se stupňuje

BAIC a Daimler každopádně spolupracují již od roku 2003. A to jak na produkci, tak třeba výzkumu a vývoji nejen osobních, ale i užitkových a nákladních vozů. Sám Daimler navíc od roku 2013 vlastní také podíl v BAIC Motor v aktuální výši 9,55 %, která je veřejně obchodovatelnou dceřinou společností samotné BAIC. Navíc ještě od loňska drží Daimler také 3 % podíl v BAIC BluePark New Energy Technology, která vyrábí elektromobily pro čínský trh. V úterý oznámený majetkový vstup čínské společnosti do Daimleru, tak zvýšilo vzájemnou provázanost obou automobilek.

Šéf Mercedes-Benz Cars a předseda představenstva Daimleru Ola Källenius ke vstupu čínského investora do společnosti v úterý uvedl: „Jsme velmi potěšeni, že náš dlouholetý partner BAIC je nyní dlouhodobým investorem v Daimleru. Tento krok posiluje naše úspěšné partnerství a je signálem důvěry ve strategii a budoucí potenciál naší společnosti. Čínský trh je a zůstává klíčovým pilířem našeho úspěchu - nejen pro prodej, ale také pro vývoj a výrobu našich produktů.“

Zmínit lze, že BAIC přímo nakoupila jen 2,48 % akcií Daimler. Zhruba obdobný podíl pak drží díky finančním instrumentům navázaných na akcie Daimler.

Akcionářská struktura automobilky Daimler

Kromě zmiňované BAIC a Geely, která je akcionářem skrze společnost Tenaciou3, vlastní podíl v Daimleru další automobilky. Přes 1,5 % Nissan a stejně tak Renault, resp. toto konsorcium. Výrazným 6,8 % podílem pak disponuje Kuvajt.

Zdroj: Daimler

V Daimleru každopádně postupně ubývají domácí němečtí vlastníci. Jak plyne z níže uvedeného grafického přehledu, disponují necelou třetinou. Asijští investoři společně například s americkými již vlastní v souhrnu o něco více.

Zdroj: Daimler

Závěrem snad jen zmínit pokračující divoký vývoj akcií Daimler. Aféry Dieselgate, snížený výhled hospodaření, v návaznosti také na nižší marže či samotné prodeje, negativně ovlivňují cenu firemních akcií. Zatímco ještě počátkem loňského roku se titul obchodoval i u hladiny 75 EUR, letos je o 40 % levnější. Stejně jako již počátkem letošního roku se v minulém týdnu akcie Daimler obchodovaly zpět pod hranicí 45 EUR, tedy vlastně znovu na 6 letých minimech. Zpráva u vstupu BAIC do společnosti nicméně firemní akcie v úterý vystřelila o více než 4 % výše na závěrečných 48,05 EUR.

Dnes může na titulu živý vývoj pokračovat. Automobilka totiž zveřejní další kurzotvorné informace – tentokrát hospodářské výsledky za 2. čtvrtletí.