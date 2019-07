Seriál o bývalých politicích: Kde je konec Vlastimilu Tlustému?

Pokračuje seriál televize Nova s nedělními reportážemi o politicích, kteří kdysi utvářeli vývoj České republiky a pak z politiky a často i z médií zmizeli. Nyní se podíváme za bývalým ministrem financí Vlastimilem Tlustým. Co dělá a kterému ze svých kolegů dnes nemůže přijít na jméno?

Proslavila ho řada politických i osobních afér a neustálé vládní boje s Mirkem Topolánkem. Někdejšího ministra financí a dlouholetého poslance ODS Vlastimila Tlustého to už ale do politiky příliš netáhne.



"Jako všechno to má plus a minus. Já bych to přirovnal k tomu, jako když hráč přesedne do hlediště. Má chuť se přidat a zapojit se, ale je rád, že mu nelámou ruce a není štvanej," prohlásil Tlustý.



Politickou kariéru vyměnil za soukromé podnikání. S financemi radil analytickým firmám a poslouchala ho i bývalá kandidátka na prezidentku Jana Bobošíková.



A jak dnes vypadá běžný den Vlastimila Tlustého? "Je to neuvěřitelná směs od opravy kohoutku přes pračku až po asistování financování transakcí, žádný systém v tom není. Přijdou příležitosti a já to zkusím, ne vždycky ta vrtačka vrtá, ale někdy to vyjde, někdy nevyjde," popsal Tlustý.