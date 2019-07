Vládní návrh zákona o státním zastupitelství je podle Pirátů výsměch, žádají proto změny

Piráti dnes odeslali připomínky k vládní novele zákona o státním zastupitelství. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek představil poslaneckou novelu zákona o státní zastupitelství spolu s ODS a KDU-ČSL již v červnu. Ministryně spravedlnosti Benešová nyní představila slibovanou vládní novelu zákona, ta má ale silné nedostatky.

„Předkládané vládní novele zákona o státním zastupitelství vytýkáme především složení výběrové komise, do které má ministerstvo jmenovat většinu. To znamená, že ministr by měl rozhodující vliv na složení komise, a tedy i na výběr vedoucího státního zástupce. Piráti navrhují, aby v komisi měli většinu zástupci státního zastupitelství, a aby byly zapojeny soudy a další právnické profese,“ říká Michálek.

Vláda navrhuje, aby nejvyššímu státnímu zástupci končilo funkční období už za dva roky a vrchní státní zástupci by se podle vládního návrhu vyměnili současně. Piráti navrhují nejvyššího státního zástupce nechat ve funkci déle a vrchní státní zástupce obměnit s časovým odstupem. Zabránilo by se tak tomu, že by si jeden ministr spravedlnosti mohl sám najmenovat 3 nejvyšší představitele soustavy státních zastupitelství.

„Považujeme za neobhajitelné, aby po dobu aktuální výjimečné situace trvání trestního stíhání předsedy vlády Andreje Babiše docházelo k obměně vedoucích představitelů státního zastupitelství, na kterou bude mít prostřednictvím jím navržené osoby ministra spravedlnosti vliv, protože tyto osoby mohou rozhodovat v jeho věci,“ dodává Michálek.

Dalším nedostatkem vládního návrhu zákona je, že nabývá účinnosti až v roce 2022. Na rozdíl od pirátského návrhu, který může nabýt účinnosti prakticky několik týdnů po jeho schválení parlamentem, vládní návrh zákona s sebou přináší velmi dlouhé přechodné období. Takový odklad vnese do soustavy státního zastupitelství další nejistotu.







Jakub Dušánek

Mediální odbor Pirátské strany