Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci? (1)

(Toto zamyšlení bylo napsáno pro portál Kurzy.cz)Svatým grálem energetické budoucnosti Česka je teze "". Vyzněla tak i nedávná Devadesátka ČT 24 věnovaná výstavbě nových jaderných bloků. K "jiným energetickým řešením" sice dostal v pořadu prostor i energetický poradce ve společnosti Calla pan, ale nebyl to prostor dostatečný. Asi musí zaznít i jiný hlas než jen jádro, řekl si nejspíš dramaturg pořadu. V Devadesátce však delší časový prostor pro jiný názor, diskuzi o obnovitelných zdrojích, jejich plusech a mínusech v porovnání s jádrem. chyběl.Odpověďmi pana Sequense se však neslo zásadní poselství:, ale? Podívejme se na problém očima drobného investora. Investovat do akcií ČEZ nebo od nich raději utéci?Víc a víc investorů se s námi dělí o své pocity z investování do akcií . Často je charakterizují slovya odvolávají se na marný boj minoritních akcionářů. Na sundávání kalhot před brodem ale máme ještě dost času. Síla peněz a kvalitní marketing nejsou všechno. Možná se ještě za našeho života budeme muset zamyslet nejen v čem budou žít naše děti - pokrytecký to slogan politiků, aledokonce. Všechny sice ještě netrápí, přesto ale stále víc a víc lidí už trápí. Vytvořili jsme proto komisi. Z komisí však pršet nebude!jako se suchem . Katriny, Barry či blackouty klepou na dveře stále častěji. Přitom ČEZ může nabídnout,, místo blackoutu užitečná a zdánlivě i nesouvisející řešení. Nejen obnovitelné zdroje energií , o kterých se mluví (málo), ale, například,Napadlo to někdy někoho? Dividendy ČEZ do každé rodiny a nejen na stůl bohatých a mocných.. Navzdory signálům technické analýzy.. Argument pro vzpomínané stahování kalhot před brodem.však. "" Přeloženo do lidštiny:". Nabízí se otázka: A? Vrátíme se ke kořenům českých privatizací? ČEZ se rozdělí na část "znárodněnou" a "zprivatizovanou". Nikoho to nepřekvapí. O dělení ČEZ se nemluví poprvé. Mnozí budou dokonce rozdělení považovat za moudré rozhodnutí "vlády všeho schopných odborníků".Takže ještě jednou:od nich raději? Co napovídají makra, fundamenty, technická analýza, geopolitická a vnitropolitická situace? Žádná makra, žádné fundamenty, žádná technická analýza, žádná geopolitická ani vnitropolitická situace. Nic takového.v něčem úplně jiném.K pasivitě jsme byli (a stále jsme!) dlouhodobě vedeni.naší "". Mlčící pasivní většinu k aktivitě nic nerozhoupá. Až na jeden jediný důvod -v podobě pohodlí, osobního luxusu, chat a chalup. Nic jiného nemá podle Čechů cenu.A právěi další. Jen a jen privátní hmotný prospěch., že ČEZ má ambici výrazným způsobem rozšířit náš privátní hmotný prospěch - a to má! -nedávná Letná znovu plná asami av energetickém prostoru. Zvlášť pokud bude dán prostor obnovitelným zdrojům. Pasivně, nákupem akcií ČEZ , ale i aktivně, budováním firem, které se budou věnovat obnovitelným zdrojům. Pak budou privatizovat všichni, i bez dotací , nejen velkopodnikatelé s dotacemi do megalomanských staveb, které nakonec stejně zaplatí daňoví poplatníci, zatímco zisky zprivatizuje hrstka po moci a majetku se drápajících jednotlivců!tedy! Alejen a jen. Na ni musí investoři vsadit! Správná otázka tedy zní: Vsadíme si sami na sebe,, nebo za nás a údajně i v náš prospěch všechno zařídí (ve skutečnosti samozřejmě ve svůj prospěch!) ONI?Možná to zní pesimisticky, alea nejde, jak rádi říkají. Na prvním místě jsou vždy jen a jen oni,. Privatizují zisky, znárodňují ztráty a pobírají dotace - a v Česku usilovně marketingovými triky diskreditují skutečný smysl investování , tedy nejen co, kdy a za kolik, ale - hlavně,vynaložené? O tom není v žádném státním rozpočtu ani slůvko.Teď jde o to. Neznehodnotit kvalitní společnost dramatickým snížením ceny jejich akcií (aby se snadněji dostala do rukou vetřelců) a tak. Už toho bylo v Česku ukradeno dost! Společnost s vysokou vnitřní hodnotou, a takovou společností ČEZ je, je dost silná se vetřelcům ubránit. Dříve či později- aVíce praktických a méně obecných a formálních informací najdete na Dower.cz a v aktuálních doporučeních DOWER-D

DOWER-D