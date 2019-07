Nejslabší měna, která se vymyká fundamentům

Tlak na britskou měnu nepolevuje. Libra byla během včerejšího dne vůči dolaru nejslabší měnou v rámci skupiny nejobchodovanějších, tzv. G10, nejen za posledních 24 hodin, ale i jeden měsíc, tři měsíce a nakonec za poslední rok. Cable zatěžuje zejména strach z neřízeného brexitu. A právě ten přebijí i ekonomické fundamenty, které naopak nahrávají o něco silnějšímu kurzu.

Britská měna se vůči té americké během včerejšího dne propadla na své 27měsíční minimum, vůči euru pak „jen“ na šestiměsíční. Celkově oslabuje libra již deset po sobě jdoucích týdnů, což je její historický rekord.

Hlavním fundamentem pohybu je obava z tvrdého brexitu, která je spojována s volbou nového lídra konzervativců, a tedy i britského premiéra. Dva nejžhavější kandidáti – Boris Johnson a Jeremy Hunt – se k možnosti odchodu z EU bez dohody nestaví odmítavě. Navíc v pondělní televizní debatě oba uvedli, že tzv. irská pojistka, kterou s EU vyjednal tým Theresy Mayové, je podle nich „mrtvá“. To je dle serveru CNBC tvrzení, které by mohlo vést, v lepším případě, pouze k celní unii s EU. Trhy za tím však evidentně vidí mnohem horší scénář. Pokud k tomu připočteme informace o tom, že se vyjednávání s EU nenesou v tom nejlepším duchu, na libře jsme svědky dokonalé bouře.

V návaznosti na tento vývoj tak roste pravděpodobnost odchodu Británie z EU bez dohody. Dle agentury Bloomberg aktuálně dosahuje více než 33 %. Najdou se však i tací, například banka Deutsche Bank, kteří sází až na 50 %.

Z našeho pohled situaci rozsekne jméno nového lídra konzervativců a britského premiéra, které bude oznámeno příští týden. S nejvyšší pravděpodobností, dle Bloombergu bezmála 84 %, půjde o Borise Johnsona. Ten sice zaujal poměrně ostrý postoj, ať už k otázce tvrdého brexitu, tak i ve vyjednávání s EU, na druhou stranu, může jít pouze o prvotní strategii, která nakonec s blížícím se termínem odchodu (31. říjen) poleví. Scénář odchodu bez dohody není náš základní, spíše bychom se, pokud nedojde k dohodě, přikláněli k dalšímu prodloužení brexitu až za konec října. Nevylučujeme zároveň, že by po tomto kroku nemohly přijít předčasné volby, případně i druhé referendum.

Pravdou je, že toto téma bude libru zatěžovat do doby, dokud nebude směr Británie jasnější, než je dnes. Z toho důvodu britská měna nereaguje ani na relativně slušné ekonomické fundamenty jako včerejší výsledek růstu mezd. V návaznosti na brexit pak působí i očekávání ohledně snížení britských sazeb. Podle trhu by do konce roku měly klesnout o 17 bazických bodů. Samotní zástupci Bank of England uvedli, že v případě tvrdého brexitu by byl pravděpodobnější pokles úroků, na druhou stranu prý ale nelze vyloučit ani jejich růst. My vzhledem k našemu základnímu scénář předpokládáme pro letošek stabilitu sazeb.

Pokud bychom měli vyhodnotit současnou situaci, pokles libry na zmiňovaná minima vnímáme spíše jako příležitost. Je však nutné brát v potaz, že u cablu budeme v příštích dnech pozorovat zvýšenou volatilitu, jak tomu nasvědčuje opční trh. Na tom se projevuje zejména aktuální poptávka tržních subjektů po zajištění proti dalšímu možnému propadu kurzu. Vše bude záležet na příštím premiérovi, který si bude muset uvědomit, a zároveň zakomponovat do své další vyjednávací strategie, že pozorovaný pokles libry je důkazem nedůvěry v britskou politiku ze strany zahraničních investorů. A to je něco, co by mělo být z pohledu politického lídra rozhodně negativním signálem.

Dolar testuje klíčový support

Dolar během včerejšího dne pokračoval v posilování. V rámci páru EURUSD ho podpořila nejen slabší německá data (Zew index), ale zejména pozitivní výsledek amerických maloobchodních tržeb. Ve vyjádření dolarového indexu zapůsobilo oslabující euru a libra jakožto dvě měny s největší vahou v rámci koše.

V neposlední řadě mohlo k síle dolaru přidat i prohlášení amerického prezidenta Trumpa. Podle něj se vyjednávání s Čínou protahují. Navíc, pokud prý Trump bude chtít, může na ekonomiku rudého draka uvalit další cla týkající se čínského dovozu v hodnotě 325 miliard dolarů.

Dnes ráno zelené bankovky testují support na hranici 1,1200 EURUSD. Ze zahraničních dat budeme sledovat, zda bude libra nadále ignorovat ekonomické fundamenty tentokrát v podobě inflace. Tempo růstu cen pak bude zveřejněno i v eurozóně. A nakonec v USA bude ve večerních hodinách vydána Béžová kniha Fedu. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1210 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,37 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1183 do 1,1266 EURUSD.*

Koruna stále bez směru

Koruna v posledních dnech nevykazuje výraznější posuny. Nadále se tak drží kolem hranice 25,60 za euro.

Dnes ráno zveřejněný výsledek indexu cen výrobců za červen, který skončil pod predikcí trhu, měl vliv jen minimální. Uvidíme, zda se se náhodou nedočkáme komentářů ze strany členů bankovní rady ČNB. S každým dnem se totiž blíží další zasedání centrální banky načasované na 1. srpna. Vedle rozhodnutí o sazbách bude zveřejněna i aktualizovaná prognóza.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,60 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,53 až 25,60 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,68 až 22,83 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.