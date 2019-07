Ranní GBP/USD - Středa 17.7.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den.Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.



Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15





Oslabování GBP vůči USD nebere konce. Cena kurzu GBP USD se propadla až k dubnovým hodnotám roku 2017. Boris Johnson, kandidát konzervativní strany prosazující BREXIT bez dohody, děsí investory čím dál tím víc s jeho možným zvolením. Britská libra díky tomu zažívá krušné chvíle a sestupovala hlouběji po vyznačených úrovních, které tentokrát v jejím volném pádu pro ni nepředstavovaly silnou oporu.

Graf GBP/USD., timeframe H1





Středa, co se týká fundamentálních vyhlášení, by měla být poklidnější, než včerejší den. V 10:30 bude vyhlášena inflace maloobchodních cen ve Velké Británii a ve 14:30 vyjde počet nových stavebních povolenek v USA. Je možné, že včerejší propad by mohl být alespoň mírně zkorigován. Každopádně nálada na páru GBP/USD je jednoznačně medvědí kvůli politické situaci ve Velké Británii související s BREXITem.





UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.