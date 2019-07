Vládní dluhopisy se záporným výnosem za 13 bilionů USD: Další bublina na obzoru?

Hodnota vládních dluhopisů se záporným výnosem vystoupala nedávno nad 13 bilionů dolarů. V Evropě má záporný výnos dokonce zhruba polovina vládních dluhopisů. Přímo se tak nabízí otázka, zda nejsme svědky nové obří bubliny.

Přitom to není tak dlouho, co se výnos 10letých řeckých vládních dluhopisů pohyboval na úrovni 30 %. Nyní jsou to jen zhruba 2 %. Výnosy 10letých španělských a italských dluhopisů od roku 2012 spadly z přibližně 7 % k nule, výnos irských 10letých dluhopisů se k nule dostal dokonce z 11 %.

Obavy z bubliny na dluhopisovém trhu vzbuzuje mimo jiné fakt, že růst amerického hospodářství, který sledujeme, se stal nejdelším v historii. Ekonomika USA roste už 121. měsíc za sebou, tedy od konce recese v červnu 2009. A jelikož má značný vliv na světové hospodářství, byl by její vstup do recese varovným signálem.

Nejde ale jen o délku současného hospodářského cyklu. Problémem jsou i neúprosné demografické křivky. Vyspělý svět stárne, což znamená, že dále porostou jeho výdaje na důchody nebo bezplatné zdravotní služby, a to se podle všeho neobejde bez dalšího růstu zadlužení.

Možná však jde o falešný poplach. Nikdo netuší, co přinese zítřek, natož co se stane za dvacet nebo třeba padesát let. Samotný vývoj výnosů na trhu státních dluhopisů je toho koneckonců důkazem - ten, kdo by na vrcholu evropské dluhové krize před několika lety predikoval, že se ani ne za deset let výnosy bondů extrémně zadlužených zemí svezou k nule, by sklidil výsměch. A přece se tak stalo.