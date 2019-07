VoxEU: Optimální měnové oblasti a monetární systém v době digitálních měn

„Díky digitalizaci můžeme nyní držet peníze v našich mobilních telefonech a převádět bohatství v reálném čase do téměř všech koutů světa. V digitálních peněženkách lze držet více digitálních měn najednou, měnit je můžeme v milisekundách,“ uvádějí na stránkách VoxEU Markus K Brunnermeier, Harold James a Jean-Pierre Landau. A kladou si otázku, jak se tento vývoj projeví na poli optimálních měnových oblastí.



Digitalizace podle ekonomů již fundamentálně změnila společenskou, ekonomickou a informační propojenost světa a provedla revoluci v oblasti plateb a fungování peněz. Vznikají digitální měnové oblasti, v nichž se ale mohou stále používat tradiční měny. Příkladem může být Čína, kde jsou v provozu digitální sítě společností Tencent a Ant Financial, se kterými pracují miliony uživatelů. Facebook zase nedávno představil svou digitální měnu Libru, která by měla být „digitálním zastoupením koše měn“.





Digitální měnová oblast se výrazně liší od optimální měnové oblasti, která obvykle musí splňovat podmínky, jako je dostatečná mobilita výrobních faktorů. V takové oblasti se zvyšuje cenová transparentnost a klesá pravděpodobnost přechodu k jiným platebním instrumentům. Oba typy oblastí ale mají společné to, že jejich cílem je minimalizace transakčních nákladů a odstraňování frikcí.Vznikající digitální sítě a oblasti jsou podle ekonomů často mnohem větší než národní ekonomiky . Výrazným krokem vpřed je u nich možnost převodu peněz mezi jednotlivci. Takový převod například neumožňují platební karty, které lze použít jen na nákup zboží a služeb. Digitalizace by pak „mohla změnit mezinárodní monetární vztahy, protože zvýší měnovou konkurenci“.Konkurence mezi digitálními měnami bude mít podle ekonomů jinou podstatu než soupeření tradičních měn. U nich je rozhodujícím faktorem jejich makroekonomická charakteristika a zejména jejich odolnost vůči inflaci . U digitálních měn bude záviset na více oblastech a „v principu půjde o soupeření informačních služeb poskytovaných danou sítí“. Některé z nich tak například mohou nabízet absolutní bezpečnost dat, jiné zase mohou využívat obchod s daty.Digitální oblasti mohou vést k „méně stabilní finanční architektuře“ a systém se celkově může posunout od principu „vítěz bere vše“. Ekonomové dokonce hovoří o tom, že může dojít k paradoxnímu vývoji. Digitální měny a sítě jsou a budou schopny překonávat hranice. Jejich rostoucí využití a také rozdílný přístup regulátorů může nakonec vést k větší roztříštěnosti globálního monetárního systému.Zdroj: VoxEU