Španělský akciový index v Evropě zaostává. Brzdí jej hlavně banky

Letošní rok je zatím pro obchodníky na akciových trzích skvělý. Do značné míry za to mohou výprodeje z konce roku 2018, které prostor k současnému rally otevřely. To by však nemohlo nastat bez toho, aniž by akciím pomohly svou měnovou politikou centrální banky, které sice ještě nezačaly se snižováním sazeb, i tak ale svými komentáři výrazně stlačily dluhopisové výnosy.

Indexy v USA tak útočí na historická maxima a například S&P500 přidává téměř 20 %. V Evropě jsou ziky rovněž úctyhodné a pohybují se okolo 15 %. Ne všechny evropské indexy jsou si ale rovny. Zatímco ve Franci, v Itálii nebo v Německu akcie strmě rostou, španělskému indexu se tolik nedaří a od března de facto stagnuje.

Důvod? Index v rozletu brzdí hlavně bankovní tituly, které jsou v ohrožení díky kauze špatného ocenění hypotečních úvěrů. Španělské banky v minulosti používaly k nastavení úrokových sazeb na hypotéky vlastní index, který byl alternativou v Evropě obvykle využívaného Euriboru. Podle Evropského nejvyššího soudu však možná tento index nereflektoval celý dopad snížení úrokových sazeb v Evropě.

Finální rozhodnutí Evropského nejvyššího soudu bude v této věci známo někdy v druhé polovině tohoto roku a pokud bude skutečně potvrzeno, že index poškozoval dlužníky, celý sektor čekají tučné pokuty, které mohou mít výrazný dopad na zisky španělských bank.