Kurz je pro bankovní radu stále tématem (Komentář)

Zápis z posledního jednání bankovní rady moc nového nepřináší. Jediným, kdo hlasoval pro zvýšení sazeb, byl Vojtěch Benda. Z hodnocení vyplývá, že ekonomika se v podstatě vyvíjí v souladu s prognózou a zvyšují se nejistoty plynoucí z vnějšího prostředí. Diskuze na zasedání se vedla i o změně výhledu pro ECB a Fed. Bankovní rada vyjádřila také obavy o vnější poptávku. Do jisté míry je však mohly uklidnit statistiky zahraničního obchodu za květen, které byly zveřejněny až po zasedání. Centrální bankéři také ocenili sílu domácí poptávka, jejímuž uspokojování stále brání zejména nedostatek pracovní síly.



Zápis tentokrát připravil i několik zajímavostí. První z nich je, že dva členové bankovní rady mají obavy, že současná hodnota inflace je nebezpečně blízko horní hranici tolerančního pásma. Většina bankovní rady ale nepovažuje současnou úroveň meziročního cenového růstu za tak důležitou, zajímá je zejména výhled inflace, který předpokládá její návrat směrem k 2% cíli. Druhou zajímavostí je, jak moc jsou bankéři stále zaujati vývojem kurzu koruny. Stále je pro ně největším proinflační faktorem a stále shledávají velkou nejistotu ohledně jeho dalšího směřování. To ještě podle nás dává šanci tomu, že by sazby letos mohly jít nahoru. To by ale vyžadovalo i zlepšení situace v zahraničí.