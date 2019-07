Euforie z Ósaky a nové vedení ECB aneb Ohlédnutí za obchodováním v minulém týdnu / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 8. 7. 2019

Index S&P 500 posílil minulý týden o 1,65 %, ve kterém došlo k překonání historického maxima a přiblížení se k 3 000 hranici (3. 7. 2019 - 2 995,82 bodů). Index Stoxx Europe 600 vzrostl o 1,16 %. Euro proti USD minulý týden oslabilo o 1,25 % na 1,1219, přičemž velká část tohoto oslabení se uskutečnila v pátek v reakci na data z pracovního trhu.

V minulém týdnu pomohly akciovým trhům dvě významné kurzotvorné zprávy. Tou první byla určitá euforie po summitu G20 v japonské Ósace. Od schůzky se očekávala jen vágní prohlášení, nicméně lze konstatovat, že přinesl hmatatelný výsledek. Došlo k dočasné dohodě o neuvalování dalších cel. Trhy rovněž překvapil smířlivý postoj americké administrativy ke společnosti Huawei. Trump zrušil zákaz dodávat americkým společnostem komponenty a software pro tuto společnost, avšak pouze pro "lower-tech". Druhou zprávou, která trhy pozitivně překvapila, byla informace o novém vedení ECB, kdy na pozici guvernéra by měla nastoupit Christine Lagarde. Tu trhy vnímají jako zastánce uvolněné měnové politiky. Pokud by se současný guvernér ECB Mario Draghi rozhodl snížit sazby, či znovu pokračovat v QE, je více než pravděpodobné, že by Lagarde v této politice pokračovala. Současná šéfka MMF by navíc napříč eurozónou mohla propagovat i uvolněnější fiskální politiku, čímž by se vytvořila významná protiváha proti tradičním fiskálním jestřábům v Berlíně. Ministři financi EU v tomto týdnu formálně doporučili její jmenování.



Christine Legarde

zdroj: Reuters.com

V pátek vyšla lepší než očekávaná data z amerického trhu práce, kdy bylo vytvořeno 224 tis. nových pracovních míst, zatímco trh očekával vytvoření pouze 160 tis. pracovních míst. Data naznačují, že americký pracovní trh zůstává robustní a květnovou hodnotu (72 tis.) lze považovat spíše jednorázový výkyv, nikoliv změnu trendu. Nicméně na tento pozitivní údaj o americké ekonomice reagovaly trhy negativně. Trhy stále přisuzují 100% pravděpodobnost scénáři, že na zasedání Fedu 31. 7. dojde ke snížení sazeb o 25 bazických bodů. Nicméně američtí centrální bankéři několikrát zopakovali, že červencovou monetární expanzi nelze zdaleka považovat za hotovou věc. Poslední data z trhu práce signalizují, že předpovědi o špatné kondici americké ekonomiky jsou prozatím předčasné. Po zveřejnění pátečních dat poklesla pravděpodobnost trojího snížení sazeb do konce roku 2019 asi o 10procentních bodů na 50 %.

Jakým směrem bude Fed navigovat měnovou politiku, to napoví tento týden dvě události. Jednak zveřejnění amerických spotřebitelských cen: očekává se meziroční nárůst o 1,6 %. Důležité komentáře ohledně monetárního výhledu mohou padnout při vystoupení šéfa Fedu Powella ve středu a čtvrtek tohoto týdne.

Jakub Švábenský, CYRRUS

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 8. 7. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

8. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 052,12 1 065 1 061 ↑ 1,24 1 055 - 1 080 7 0 Dow Jones (US) 26 806,14 26 280 26 500 ↓ -1,96 25 300 - 27 250 2 5 NASDAQ C.(US) 8 098,38 7 887 7 951 ↓ -2,61 7 300 - 8 300 2 5 FTSE 100 (VB) 7 549,27 7 323 7 350 ↓ -2,99 7 000 - 7 600 1 6 DAX (Něm.) 12 543,51 12 074 12 100 ↓ -3,74 11 000 - 12 700 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 21 556,52 21 227 21 400 ↓ -1,53 20 500 - 21 800 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

8. 7. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 052,12 1 081 1 082 ↑ 2,79 1 040 - 1 100 6 1 Dow Jones (US) 26 806,14 26 389 26 700 ↓ -1,56 24 500 - 27 750 3 4 NASDAQ C.(US) 8 098,38 7 940 8 029 ↓ -1,96 7 000 - 8 500 3 4 FTSE 100 (VB) 7 549,27 7 455 7 500 ↓ -1,25 7 150 - 7 700 3 4 DAX (Něm.) 12 543,51 12 073 12 200 ↓ -3,75 10 500 - 12 900 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 21 556,52 21 207 21 450 ↓ -1,62 20 000 - 22 250 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers