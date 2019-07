Zápis ze zasedání Fedu potvrdil výhled pro snížení sazeb

Shrnutí:

Zápis z minulého zasedání Fedu potvrdil výhled pro červencové snížení sazeb

Japonský jen zpevňuje, USD slábne

BoJ dál potřebuje extrémně nízké úrokové sazby

Hotová věc

Projev šéfa Fedu Powella, i následné zveřejnění minutes, utvrdily investory v tom, že je červencové snížení sazeb hotovou záležitostí. Zápis z minulého zasedání prozradil, že se řada členů FOMC shodla na tom, že důvody ke snižování sazeb sílí kvůli zhoršujícímu se ekonomickému výhledu. Členové FOMC tak počítali s tím, že je třeba v blízké době tuto skutečnost reflektovat právě do nastavení úrokových sazeb. Ne všichni byli ale holubice. Pár členů podle zápisu o nutnosti snížení sazeb stále není přesvědčeno.

Co se inflace týká, většina členů FOMC se shodla, že jsou rizika na straně jejího zpomalení a že se navíc začíná zhoršovat i výhled pro ukotvení inflačních očekávání. Zápis tak více méně potvrdil, že je americká centrální banka na cestě ke snížení sazeb, které by bylo první od roku 2008. Téma půlprocentního snížení úrokových sazeb je však stále otevřené a bude zajímavé sledovat, jak bude komunikace Fedu vypadat poté, co sazby koncem tohoto měsíce sníží. Obzvláště v situaci, kdy by makro z USA bylo i nadále slušné. Reakce na trzích byla včera vesměs pozitivní a americké indexy dokázaly uzavřít seanci výše, když se S&P500 poprvé dokonce dostal nad hranici 3 tis. dolarů.

SP500 (US500) se dokázal dostat přes hranici 3 tis. USD. Technicky lze nyní nastavit další potenciální target na 50 % posledního medvědího swingu, který proběhl v květnu. Ocenění akcií ale může být výrazně ovlivněno blížící se výsledkovou sezónou. Zdroj: xStation5

BoJ zůstává holubičí

Podole bývalého výkonného ředitele Bank of Japan Kazuo Mommy by měla BoJ držet úrokové sazby i nadále na extrémně nízkých úrovních. Banka bude rozhodovat o sazbách den před zasedáním Fedu koncem tohoto měsíce a svůj příslib držet sazby nízko by měla znovu potvrdit. Jak dlouho je na těchto úrovních bude držet, bude záležet na jejím novém ekonomickém výhledu. Potvrzení závazku držet sazby nízko by však pro trhy nemělo být překvapením, jelikož trh s touto měnovou politikou dlouhodobě počítá. BoJ se dál řadí mezi centrální banky s nejvíce uvolněnou měnovou politikou a v dohledné době se na této skutečnosti pravděpodobně nic měnit nebude.

USDJPY zůstává nad důležitou trendovou linií. Zasedání BoJ z konce tohoto měsíce může dát měnovému páru nový impuls. Zdroj: xStation5