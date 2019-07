Potvrzení červencového snížení sazeb mělo na eurodolar pozitivní dopad

Potvrzení červencového snížení sazeb ze strany šéfa Fedu Powella mělo na eurodolar učebnicově pozitivní dopad, byť ztráty dolaru nebyly nijak dramatické. Powell si dnes své vystoupení v Kongresu zopakuje, byť tentokrát v dolní komoře. Výraznější reakci trhu tentokrát neočekáváme. Spíše než Powellovo repete by trh mohl zajímat výsledek americké jádrové inflace za červen a to zejména, pokud by byla nižší, než trh očekává (2,0 % meziročně). Eurodolar by rovněž mohl sledovat vystoupení dalších členů FOMC (zejména Williamse).