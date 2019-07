Český průmysl: černá mračna na horizontu

Předstihové indikátory jsou asi k ničemu. Alespoň tedy český index nákupních manažerů. Ten totiž v dubnu i v květnu v ČR poklesl na 46,6 bodu, tedy nejníže od prosince 2012. Historicky by se s tak nízkými hodnotami pojil meziroční pokles produkce o 2-3 %. Ne tak nyní: v dubnu i v květnu produkce v průmyslu naopak, a to v obou měsících přes 3 % meziročně. Oproti konci minulého roku byla pak vyšší o 1,6 %. Produkci pomáhá zejména automobilový průmysl , který se oklepal ze slabosti druhé poloviny minulého roku, způsobené negativním vlivem nových emisních testů na produkci aut (auta, která testy nestihla projít, se nějakou dobu nevyráběla), i bez ní si však průmysl vede nad očekávání dobře.

A rizika se nijak nezmenšují. Faktory, jako Trump vs. svět, Boris Johnson vs. EU jsou stále zde a nebude to lepší: volební kampaň v USA začne teprve nabírat na síle, termín odchodu Británie z Unie (konec října) se nezadržitelně blíží.

Je nejvyšší čas připravit se na to, že z těchto černých mraků skutečně zaprší.



Martin Lobotka, hlavní analytik Conseq Investment Management a.s.