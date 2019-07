Powell (Fed): Protíchůdné jevy působí na ekonomiku a na výhled. Reagovat budeme adekvátně a tak, jak bude potřeba

Šéf Fedu Jerome Powell před svým dlouho očekávaným projevem před House Financial Services Committee uvedl, že americká ekonomika je vystavena mnoha protichůdným jevům a centrální banka bude proto v budoucnu jednat podle potřeby a odpovídajícím způsobem, aby zajistila pokračující ekonomickou expanzi. Podle šéfa centrální banky hrozí, že slabá inflace bude přítomna delší dobu oproti původním odhadům.Podle Powella je inflace pod dlouhodobým cílem měnového výboru, podnikové investice klesly kvůli rostoucím externím nejistotám a nejasnému výhledu. Celkový růst HDP ve 2Q zřejmě zmírní tempo předchozího růstu. Celkově si ale ekonomika v první polovině roku vedla celkem obstojně a to především díky oživení spotřebitelské poptávky ve druhém kvartále.Větší množství členů měnového výboru nyní podporuje myšlenku určitého uvolnění měnové politiky v reakci na nejistoty ohledně obchodních válek a nejistoty ohledně tempa globálního ekonomického růstu.Trh formální projev šéfa Fedu vzal pozitivně jako určitý signál nahrávající očekáváním budoucího snižování dolarových sazeb, což se projevilo pozitivně na indexových futures indikujících pozitivní open na US trzích.