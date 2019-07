Lidé mohou mít více než jedno stavební spoření. Celkový státní příspěvek však může dosahovat jen do výše 2 000 korun

Je však možné získat státní příspěvek postupně na několik smluv až do vyčerpání 2 000 korun , na které má jeden účastník nárok. Zákon o stavebním spoření při rozdělení státní podpory instruuje jasně: Klientovi přísluší státní podpora jen na těch smlouvách, na kterých o ni požádal. Příspěvek může čerpat na více smluv až do výše 2 000 korun za rok, částka se mezi jednotlivé smlouvy rozpočítá.

Jak by se při rozdělení podpory postupovalo například v případě, kdy klient uloží na jednu smlouvu (A) 15 000 korun a na druhou (B) 10 000 korun? „Pokud je smlouva B starší, obdrží klient od státu na obou smlouvách tisícikorunový příspěvek. Naopak byla-li dříve uzavřena smlouva A, pak na ni spořitelna přidělí státní příspěvek 1 500 korun a na novější smlouvu B zbývá už jen 500 korun,“ objasňuje postup Jiří Šedivý*.