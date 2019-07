Byty dál rychle zdražují

Podle dnes zveřejněných dat Eurostatu rostly ceny bytů v ČR v prvním čtvrtletí o 9,4 %. Je to sice o půl procentního bodu pomaleji než v závěru loňského roku, nicméně stále je tempo zdražování nemovitostí a tím i snižování dostupnosti bydlení v ČR velmi rychlé.Jak je vidět, nic se příliš nezměnilo ani poté, co ČNB zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték . Poptávka zůstává i nadále silná, i když někteří zájemci se nejspíše pod tlakem již tak vysokých cen vzdali. Přesto zůstává stále dost těch, kteří o nákup bytů mají zájem, ať už jsou to domácí investoři nebo ti zahraniční. Když k tomu připočteme expandující Airbnb nebo relativně nízké úrokové sazby a výnosy dluhopisů , je tento zájem pochopitelný, zejména z pohledu výnosu v podobě nájemného - rostoucího téměř na celém trhu. Když tento výnos porovnáme třeba se státním dluhopisem , tak je vidět, že pro část investorů je tato varianta velmi zajímavá. Zvlášť když k jejich motivaci ještě přidáme tolik oblíbený příběh o realitních investicích na stáří.Rostoucí ceny nemovitostí však nejsou pouze výsadou ČR. S výjimkou Itálie kde ceny padají, nebo Řecka , které není schopné tyto ceny vůbec vykazovat, zdražují nemovitosti napříč kontinentem. Například v sousedním Německu je to aktuálně o 5 %. ECB si sice může stále stěžovat na nízkou jádrovou inflaci a uvažovat o dalším snížení již tak záporných úrokových sazeb , nicméně vůbec to neznamená, že neexistuje inflace . Jen se podle mého názoru realizuje jinde, konkrétně na trzích aktiv - zejména na trzích realit.Co čekat dál? Pokud se nepřikloníme ke scénáři nějaké prudké přicházející recese, tak lze předpokládat, že se růst cen nemovitostí hned tak nezastaví. Mohl by být nicméně přece jen pomalejší než doposud, avšak v tuto chvíli je velmi těžké odhadovat, jak moc atraktivní bude český trh pro zahraniční investory i nadále.Rekordní ceny nemovitostí v ČR budou nicméně dál tlačit domácnosti směrem k rekonstrukcím, což už ostatně pravidelně vyplývá z průzkumů. Čím dražší nové bydlení , tím větší snaha rekonstruovat to stávající.