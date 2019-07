Skupina Kofola vstupuje do byznysu s kávou, kupuje českou firmu Espresso s obratem 93 milionů korun

Kofola kupuje společnost Espresso, která přes dvacet let přináší na český trh kávu Café Reserva či prémiové čaje Dilmah. Zakladatelé společnosti, manželé Moravcovi, podepsali se zástupci Kofoly smlouvu o prodeji 100 % podílu, čímž společnost Espresso v těchto dnech přechází plně pod křídla Skupiny Kofola. "Transakcí získává Espresso marketingově a distribučně silného majitele s citlivým přístupem ke značkám. Skupina Kofola díky této akvizici rozšiřuje svou nabídku pro gastro zákazníky o další významné kategorie. Obě smluvní strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat," uvedla Kofola.



Společnost Espresso nabízí zejména špičkové kávové směsi Café Reserva s certifikátem Rainforest Alliance. Distribuuje také prémiové čaje značky Dilmah, které jsou známé především pěstováním, sběrem, zpracováním a přípravou balení svých čajů s důrazem na kvalitu a etické podnikání. Kromě těchto dvou klíčových značek společnost Espresso nabízí barmanské sirupy 1883 Maison Routin, prémiové italské kávovary Faema a špičkový zákaznický servis. Firma nyní zaměstnává 32 zaměstnanců a minulý rok vykázala tržby ve výši 93 mil. Kč.







„Postavili jsme zdravou firmu se zavedenými značkami,“ říká Eva Moravcová, jedna ze zakladatelů firmy Espresso, a Ivo Moravec, její manžel a současně druhý ze zakladatelů, přibližuje, proč volba padla právě na Kofolu : „Café Reserva a čaje Dilmah mohou dále zajímavě růst pouze s partnerem, který má silné zázemí v marketingu a distribuci. Pro Kofolu navíc mluvilo i to, že chová respekt ke značkám a zákazníkům a umí s nimi citlivě pracovat.“"Aktuální transakce je potvrzením dlouhodobé strategie Skupiny Kofola rozšiřovat nabídku a neustále zlepšovat služby pro zákazníky v gastronomii, aby jim usnadnila podnikání v tomto náročném oboru. Skupina Kofola přejímá podpisem smlouvy kompletně celou firmu včetně všech uvedených značek, distribuční sítě i zaměstnanců," dodává Kofola ve zprávě.„Společnost Espresso je pro nás úžasnou vstupenkou na trh s kávou. Mám radost, že firma splňuje všechny důležité podmínky pro to, abychom ji dokázali dále rozvíjet. Jde o lokální, tradiční, velmi dobře zavedenou firmu, která rozumí tomu, co dělá a které majitelé i zaměstnanci věnovali za těch dvacet let obrovskou péči,“ uvádí k nejnovější akvizici Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola . „Vnímáme velké synergie s naším dosavadním gastro portfoliem a významné rozšíření stávající nabídky nealkoholických nápojů a bylinkových čajů. Naším neskromným cílem je rozvíjet kávou kulturu a poskytovat skvělý servis našim zákazníkům,” uzavřel Samaras.