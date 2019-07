5 nejlepších dividendových ETF roku 2019

ETF jsou ideální investiční instrumenty pro investory, kteří nemohou, nebo nechtějí věnovat obchodování příliš mnoho času.

Akcie s vysokými dividendami jsou nesmírně atraktivní pro investory, zejména se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem.

Kombinací obou jsou pak ETF, které se soustředí na akcie s vysokými dividendami. 5 nejznámějších dividendových ETF vám představíme v následujícím článku.





ETF – silný nástroj pro investory

Zkratka ETF znamená Exchange Traded Fund. Jedná se o fondy, které jsou obchodovatelné na burze stejnou formou jako akcie. ETF má vždy specifickou skladbu. To znamená, že je sestaveno z titulů podle určitého „tématu“. Může kopírovat index, zaměřovat se na specifické komodity, nebo například na akcie ekologických společností.

Výhodou ETF je jejich okamžitá a trvala obchodovatelnost a velmi nízké poplatky v porovnání s tradičními investičními fondy.

Akcie s vysokými dividendami – stabilní společnosti se zajímavým extra profitem

Akcie s vysokými dividendami představují stabilní, velké společnosti, které po mnoho let generují významné zisky a umožňují investorům podílet se na těchto ziscích vyplácením vysokých dividend. Společnosti jako Daimler, Deutsche Telekom, BMW a E.ON jsou v horní části indexu DAX z hlediska dividendového výnosu (výnos dividend = dividenda / cena akcie).

Obvykle se nejedná o akcie, které by během krátké doby měly potenciál zdvojnásobit cenu. Společnosti s velkým růstovým potenciálem potřebují na svoji expanzi peníze a tudíž zpravidla vyplácejí velmi malé dividendy nebo vůbec žádné.

Akcie s vysokými dividendami se hodí spíše jako dlouhodobá investice. Fungují jako pevný základ pro sestavení investičního portfolia, které nabízí stabilní příjmy na pravidelné bázi.

„PRIIP: Dočasné rozhodnutí emitentů, ale ne možnosti

Naše prezentace nejzajímavějších vysokodividendových ETF v současnosti neobsahuje americké produkty, které jsou momentálně nedostupné soukromým investorům v České republice. Důvodem jsou takzvané PRIIP. Pod touto zkratkou se skrývá sousloví Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Jedná se o nařízení EU z konce roku 2014, které nařizuje, že veškeré „zabalené“ investiční produkty musí být poskytovány s jednotnou informací, která objasňuje charakteristiky a rizika daných produktů, aby byla zajištěna potřebná transparentnost pro investora.

Od 1. ledna 2018 vstoupilo toto nařízení v platnost. Jelikož američtí emitenti ETF zatím neposkytli informační dokumenty PRIIP, nejsou momentálně obchodovatelné na evropských burzách cenných papírů, dokud nesplní tento požadavek.

To však neznamená, že některé oblasti jako jsou akcie Wall Street nelze získat jako dividendové ETF. Nejedná se o to, co se v těchto ETF obchoduje, ale pouze o jejich emitenty. Příležitosti investorů, vybrat si nejzajímavější cílové oblasti, zůstávají nezměněny.

Top 5 dividendových ETF roku 2019

Vybraných 5 nejlepších dividendových ETF bylo vybráno na základě různých kritérií. Bereme v úvahu například výkon, náklady, distribuci a geografii. Dva z dividendových ETF se zaměřují na americký trh. Kromě toho máme 1 dividendový ETF se zaměřením na globální trhy, 1 zaměřený na Evropu a 1 dividendový ETF, který se zaměřuje na rozvíjející se trhy.

Grafy nejlepších dividendových ETF jsou z posledních let a jsou zpracovávány s údaji, které najdete v platformě LYNX Trading. Výkonnost mnoha indexů a ETF byla v roce 2018 slabá. Proto porovnáváme výsledky za poslední tři roky a budoucí perspektivou výkonnosti ETF.

Níže naleznete 5 nejlepších dividendových ETF:

5. Emerging Markets Dividend ETF (5,42%)

iShares Emerging Markets Dividend ETF (ISIN: IE00B652H904 – Symbol: EUNY – měna: euro) investuje do akcií společností na rozvíjejících se trzích, které vyplácejí dividendy a byly schopny tyto platby dlouhodobě udržet. Fond byl spuštěn v roce 2011, čtvrtletně rozděluje zisk a je obchodovatelný v EUR na burze Xetra ve Stuttgartu.

Dividenda z tohoto ETF je velká a není zahrnuta v grafu. Rozvíjející se trhy se nedávno potýkaly s řadou problémů. Nižší ceny surovin vyvíjely tlak na místní měny. Oživení v blízké době je docela možné, ale na rozvíjejících se trzích investoři platí za ETF výrazně vyšší náklady.

Relativně vysoké roční náklady ve výši 0,65% a neuspokojivé výsledky řadu investorů odradí. Vysvětlení slabé výkonnosti by mohlo být, že rozvíjející se trhy jsou méně efektivní a proto méně vhodné pro ETF. Z tohoto důvodu i přes jeho potenciál je tento ETF na pátém místě našeho seznamu.

4. Global dividend ETF (5,05%)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B9CQXS71 – symbol: ZPRG – měna: euro) byl zahájen v roce 2013, čímž se téměř může zařadit mezi „veterány“ dividendových ETF. Fond má objem více než 300 milionů EUR, a proto je pro tuto kategorii ETF poměrně velký. Fond investuje celosvětově do dividendových akcií s dlouhou historií výplaty dividend. Své dividendy fond vyplácí čtvrtletně. ETF může být obchodována v EUR na Xetra.

Celosvětové rozpětí je výhodou, protože vám také dává expozici na rozvíjejících se trzích. Výsledky jsou však relativně neuspokojivé. Náklady jsou poměrně vysoké – 0,45% ročně. Kombinace ostatních 4 fondů v našem seznamu by mohla být lepší alternativou.

3. US Dividend Aristocrats ETF (2,97%)

The SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF (ISIN: IE00B6YX5D40 – symbol: SPYD – měna: euro) je v USA velmi oblíbený. Fond zvyšoval svoji dividendu za posledních 50 let. Tento neustálý růst oceňují investoři, kteří cílí na výnos z dividend. Tento dividendový ETF s americkými společnostmi je na třetím místě. USA se v posledních letech daří dobře a ekonomika silně roste. ETF si udržel dobrou srovnávací značku a dlouhá historie výplaty dividend snižuje pravděpodobnost snížení v době potenciální krize. The SPDR S&P US Dividend Aristocrats je jedním z největších dividendových fondů s objemem více než 2 miliardy EUR.

Náklady jsou přiměřené – 0,35% ročně. Své dividendy fond vyplácí na čtvrtletní bázi.





Dividendové ETF – vynikající základ pro vaše investiční portfolio

Samozřejmě, existují ETF s mnohem rychlejším výkonem, například ty, které se soustředí na akcie technologických firem. Ale dynamika na určitých titulech jde také ruku v ruce s vyššími riziky. Pokud hledáte pevné základy pro vaše investiční portfolio, kombinace dividendových ETF je naprosto ideální.

Ať už chcete investovat globálně, soustředit se pouze na USA, Asii, Evropu, nebo Německo, mezi dividendovými ETF určitě najdete zástupce, který sedí vašemu investičnímu cíli.

