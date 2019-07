Akcie ČEZ čekají na další podrobnosti ohledně zvolené formy investování do nových jaderných bloků

Vláda na včerejším zasedání schválila, že investory do nových jaderných bloků budou dceřiné společnosti ČEZu, které k tomu budou využívat jak vlastní zdroje, tak externí financování. Měly by být uzavřeny smlouvy mezi státem a ČEZem, které umožní získání úvěru za podobně výhodných podmínek, jako by si půjčoval stát. Stát by také měl kompenzovat případnou změnu podmínek (legislativa, regulace/politika), které by byly pro projekt ekonomicky neefektivní. Za určitých podmínek bude ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

O tom, že investory budou dceřiné firmy ČEZu, se už nějakou dobu mluví a z našeho pohledu to je již v ceně akcií obsaženo. Nicméně další detaily stále nejsou rozhodnuty. Nejsou podrobnosti k chystaným smlouvám ani podmínky, za kterých by ČEZ mohl projekt předat státu. Zprávu považujeme za neutrální.

Nicméně politická rétorika na toto téma může mít na cenu akcií vliv.