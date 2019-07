Turecká lira padá po odvolání guvernéra centrální banky

<br>

TRY výrazně ztrácela po odvolání guvernéra centrální banky

Guvernér mohl doplatit na nechuť snížit sazby

Prezident Erdogan opět zasahuje do měnové politiky

Největším hybatelem na Forexu se na začátku nového týdne stala turecká lira, která se dostala pod tlak po víkendovém odvolání guvernéra turecké centrální banky Murata Cetinkayala. Propad liry není překvapením, protože se zdá, že prezident Erdogan se opět snaží ovlivňovat měnovou politiku svoji snahou o nižší úrokové sazby, které podle jeho neortodoxního názoru podporují pokles inflace. Ta se v současnosti pohybuje okolo 15 %. Lira klesala po začátku obchodování až o 3 %.

Pár USDTRY vytvořil po startu nového obchodního týdne gap vzhůru přesahující 3 % a po dosažení maxima ve výši 5,7885 mírně koriguje. Cena zůstává mezi 50 a 200 SMA, které jsou na grafu znázorněny v pořadí modrou a žlutou čárou. Zdroj: xStation5

V létě minulého roku jsme byli svědky propadu liry na nová minima, což bylo důsledkem neochoty turecké centrální banky zvyšovat sazby v reakci na rostoucí inflaci, ekonomické zpomalení a diplomatickou krizi s USA. Lira ztratila na páru s USA více než třetinu. Aktuální ztráty se vzhledem k volatilitě měny nemusejí zdát výrazné. Existuje však nemalé riziko, že si prezident Erdogan prostřednictvím nového guvernéra prosadí pokles sazeb. Do úvahy musíme započítat také aktuální rozmíšku s USA kvůli nákupu ruského raketového systému. Pokud by se navíc zhoršila aktuálně klidná situace na trzích, důvěra investorů by se mohla vytratit jako pára nad hrncem. Lira by se za těchto okolností mohla opět sesunout na výrazně nižší hodnoty.