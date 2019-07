Horečka na Beyond Meat povýšila hrášek na žhavou komoditu

Na trhu zemědělských komodit se zatím žádná rally nekoná. Výjimkou by ale mohla být jedna malá zelená plodina. Hrášek. Tato luštěnina, kterou farmáři využívali spíše na střídání v rámci osevního postupu, se dostala do popředí zájmu. Ten rozdmýchaly firmy jako Beyond Meat a Impossible Burger, které vyrábí rostlinné náhražky masa.

Firmy s rostlinnou stravou tu jsou už desetiletí, ale jejich produkty cílily pouze na vegetariány a vegany, což je malý trh, uvedl Greg Wank z newyorské poradenské firmy Anchin, Block & Anchin. Nyní ale i spotřebitelé, kteří jedí maso, zvyšují poptávku tím, že se snaží získat více bílkovin z alternativních zdrojů, což dokazuje raketový debut Beyond Meat. Akcie tohoto výrobce rostlinných burgerů vzrostly od svého uvedení na trhu letos v květnu o 500 %.

Ceny za hrášek nejsou tak transparentní jako např. za kukuřici, kde světový benchmark nastavují futures. A ani nevydělávají tolik jako akcie firem na rostlinné bílkoviny. Přesto podle vládních dat pěstitelé z Kanady a USA čekají, že letos osejí hráškem o asi 20 % polí více.

Kromě poptávky tlačí cenu nahoru i kvóty Indie. Ty jsou v účinnosti více než rok poté, co světový nadbytek držel ceny pod pokličkou. Indie letos koncem března zvýšila kvótu pro dovážený hrášek na 150 000 tun do roku končícím 31. březnem 2020, oproti 100 000 tunám v předchozím období.

„Z věcí jako Beyond Meat a Impossible Burger, které dávají hráškový protein do svých burgergů, jsem nadšený. Je to super,“ uvedl Paul Kanning, který pěstuje žlutý hrách v montanském Flaxville. Kanning tuto sezónu akry svého hrášku nezvýšil, ale pokud bude zájem spotřebitelů silný, bude o tom příští rok uvažovat. „Věřím, že poptávka bude jen růst a uvidíte, že produkce v různých oblastech USA poroste,“ dodal.

Zdroj: Bloomberg, Grain Central