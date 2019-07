Lagardeová v čele ECB lepší než Weidmann z Bundesbanky

Současná šéfka Mezinárodního měnového fondu francouzka C. Lagardeová byla nominována do čela ECB poté, co v říjnu končí mandát Draghimu. Zatím není její jméno jisté, protože o něm bude dál jednáno, nicméně její nástup do ECB se dá v tuto chvíli považovat za silně pravděpodobný.

Ohledně její případné politiky panuje samozřejmě nejistota. Celkově by ale měla navázat na Draghiho a podporovat ekonomiku. S velmi velkou pravděpodobností se tak nenaplní „scénář Weidmann“, kdy tento jestřáb stojící nyní v čele Bundesbanky by mohl v případě svého zvolení otočit kormidlo ECB směrem k utažení měnové politiky (či alespoň jí dále neuvolňovat), což by samozřejmě mělo reálné důsledky v podobě nižšího růstu HDP a vyšší nezaměstnanosti, zdražení dluhového financování u zemích na jihu eurozóny apod. Navíc jmenování německé političky von der Leyenové do čela Evropské komise v podstatě vylučuje, aby i v čele ECB stál (některý jiný) německý ekonom.

Eurozóna dle našeho názoru potřebuje další stimuly, protože růst je stále křehký a inflační tlaky z domácí poptávky stále nepřicházejí.



Jiří Polanský