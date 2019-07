Italští ministři se shodli na úpravě návrhu rozpočtu směrem k požadavkům EU

Italští ministři se dohodli na úpravě rozpočtu

, aby splňoval požadavky Evropské komise a neporušoval pakt stability a růstu. Italie byla nucena přepracovat návrh rozpočtu poté, co Evropská komise začátkem minulého měsíce s ní zahájila proceduru nadměrného rozpočtu. Itálii kvůli příliš vysokému schodku hrozila pokuta v řádu jednotek miliard euro . Ačkoliv doposud splňuje výdaje, které si naplánovala na přelomu roku a na kterých se s EK dohodly, příjmová strana již nevypadá tak vesele. Vzhledem k tomu, že Itálie sklouzla do recese, nejsou příjmy na takové úrovni, s jakou se počítalo koncem minulého roku. Kvůli tomu se zhoršil deficit a nadále by se tak výrazně zvyšoval dluh, který je již nyní druhý nejvyšší hned za Řeckem (okolo 132 % HDP ). Nyní je na rozhodnutí komise, zda úpravy, které italští ministři naplánovali, budou dostatečné.lze tedy očekávat, že se jí podaří vyhnout proceduře nadměrného rozpočtu. Tomu věří také investoři, a proto výnosy italských státních dluhopisů reagovaly poklesem. Dvouletý státní dluhopis , který je velmi citlivý na ekonomický a měnový vývoj zaznamenal pokles o 0,09 procentních bodů a s hodnotou -0,003 je poprvé negativní od května 2018.