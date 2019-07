Rusko a Saudská Arábia podporia predĺženie dohody o obmedzení produkcie ropy krajín OPEC+

Minulý týždeň sa udiali dve zásadné udalosti, ktoré budú v najbližších týždňoch vytvárať tlak na rast ceny ropy. Prvou bolo stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínskych prezidentom Xi Jinpingom na samite krajín G20 v Japonsku. Obe hlavy štátov sa dohodli, že budú pokračovať v rokovaniach ohľadom dosiahnutia obchodnej dohody. Trump odložil zavedenie dodatočných ciel na dovoz čínskych produktov v ročnom objeme vo výške 300 miliárd dolárov. Čínsky prezident prisľúbil, že Čína sa bude snažiť znižovať obchodný prebytok s USA a to tak, že bude nakupovať veľké množstvá poľnohospodárskych produktov. Trump taktiež povolil americkým firmám spolupracovať s čínskou spoločnosťou Huawei, ktorú pred niekoľkými týždňami zaradil na tzv. „blacklist“. Najdôležitejšie ale je, že trhy vo všeobecnosti neočakávali takýto pozitívny scenár stretnutia medzi Trumpom a Xi, pretože v posledných týždňoch bola situácia medzi oboma krajinami veľmi napätá, takže tento výsledok je veľmi pozitívny pre trhy. V prípade dosiahnutia obchodnej dohody, klesá riziko spomaľovania globálneho hospodárskeho rastu, pretože dohoda by mala viesť k odstráneniu ciel medzi oboma krajinami, čo povedie k zvýšeniu kúpyschopnosti obyvateľstva, a teda krajiny budú dovážať a spotrebovávať viac, čo sa prejaví aj na raste dopytu po rope, a teda aj na raste jej ceny.

Druhou zásadnou udalosťou bolo stretnutie saudskoarabského korunného princa Mohammeda Bin Salmana s ruským prezidentom Vladimírom Putinom na samite krajín G20. Oba lídri podporili dohodu o znížení produkcie krajín OPEC + , pričom skupina by mala obmedzovať ťažbu ropy minimálne do konca tohto roka, resp. do začiatku roka 2020 (predĺženie dohody o 6 až 9 mesiacov). Rusko a Saudská Arábia sú najdôležitejší členovia spoločenstva OPEC +, keďže len tieto dve krajiny ťažia približne polovicu celkovej produkcie celého spoločenstva. Správy o predĺžení dohody podporujú nárast ceny ropy, pretože sa na trh dostáva nižšie množstvo suroviny a dochádza k nárastu jej ceny. Tento týždeň nás ešte čaká stretnutie krajín OPEC + vo Viedni, kde by sa mala táto dohoda ešte potvrdiť.

Americké zásoby ropy minulý týždeň výrazne podporili rast cien čierneho zalta. Zásoby ropy v USA zaznamenali najvýraznejší pokles od roku 2016 (-12,788 milióna barelov). Za týmto poklesom stál silný nárast exportu krajiny. Zásoby benzínu klesli o 994 tisíc barelov, destilátov o 2,443 milióna barelov a kerozínu o 655 tisíc barelov. Využitie rafinérií vzrástlo o 0,3%. Produkcia ropy v krajine klesla o 100 tisíc barelov denne, dovoz klesol o 811 tisíc a vývoz vzrástol o 311 tisíc barelov ropy denne. Celkovo tieto dáta podporujú nárast ceny ropy, keďže ropa, ako aj všetky hlavné ropné produkty, zaznamenali výrazný pokles zásob.

Ropa WTI testuje psychologickú hranicu 60USD/bbl. V prípade, ak denná sviečka uzavrie nad úrovňou 60,50 USD/bbl, rastový trend by mohol pokračovať až k najvyšším úrovniam z roku 2019. Zdroj: xStation5

Z dlhodobého hľadiska ovplyvňujú cenu ropy aj ďalšie faktory. Napätie medzi USA a Iránom môže prispieť k rastu ceny ropy. V prípade, ak USA pristúpia k znižovaniu úrokových sadzieb, podporia hospodársku aktivitu v krajine, čo povedie k rastu dopytu po rope, a teda aj jej ceny. Americká centrálna banka naznačila, že v tomto roku by mohlo dôjsť k zníženiu úrokových sadzieb o 0,5 percentuálneho bodu. Obchodné napätie medzi USA a Mexikom prispieva k spomaľovaniu globálneho hospodárskeho rastu, čo vedie k poklesu ceny ropy. Predstihové ukazovatele USA poukazujú na spomaľovanie hospodárskej aktivity v krajine, čo je primárne ovplyvňované obchodnou vojnou. Obchodná vojna vyvoláva riziko spomalenia globálneho hospodárskeho rastu, čo povedie k zníženiu dopytu po rope. : Amerika nepredĺžila výnimku krajinám dovážajúcim ropu z Iránu. Produkcia ropy je ohrozená aj v Lýbii, kvôli nestabilite v krajine. Predseda štátnej energetickej spoločnosti uviedol, že v prípade pretrvávajúcich ozbrojených konfliktov v krajine, môže produkcia ropy poklesnúť až o 95%. Rast ceny podporujú aj nižšie úrokové sadzby v USA a v Európe, čo podporuje nárast spotreby, a to sa prirodzene pretaví do rastu dopytu po rope. Cenu podporuje aj znižovanie produkcie čierneho zlata v krajinách OPEC. Americké sankcie voči Iránu a Venezuele taktiež podporujú rast ceny. Na druhej strane, spomaľovanie globálneho hospodárskeho rastu vytvára riziko zníženia dopytu po rope. Medzinárodný menový fond znížil výhľad globálneho hospodárskeho rastu na najnižšiu úroveň za posledných 10 rokov a EIA znížila výhľad dopytu po rope z rovnakého dôvodu.