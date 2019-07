Akcie míří do výšin (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes se akcie ČEZ obchodují poprvé bez nároku na dividendu ve výši 24 CZK na akcii.

Nordic Telecom má k návrhu podmínek budoucí aukce frekvencí řadu připomínek.

Evropské akcie by měly navázat na asijsko-pacifický region a zahájit silným růstem.

První obchodní den v měsíci tradičně patří předstihovým ukazatelům PMI a ISM po celém světě. V eurozóně budou kromě toho publikovány údaje o míře nezaměstnanosti a peněžní zásobě. Nezaměstnanosti se dočkáme i v Německu.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akcie páteční seanci za podpory všech sektorů uzavřely v plusu. Index S&P 500 si polepšil o 0,6 %, technologický Nasdaq o 0,5 % a průmyslový Dow Jones o 0,3 %. K růstu přispěly všechny hlavní sektory v čele s finančními tituly, které si připsaly 1,4 %. Těm pomohla i informace, že 18 největších bank prošlo zátěžovými testy americké centrální banky.

Akcie v asijsko-pacifickém regionu skočily do druhého pololetí letošního roku velmi slušnými zisky. Například šenčenský index přidává více jak tři procenta, šanghajský roste o dvě procenta a japonské akcie připisují zisky okolo 2,2 %. Přes jedno procento přidávají burzy na Tchajwanu i v Singapuru.

Výrazně rostou i futures na americký index S&P 500 či evropský Stoxx 600. Důvodem dnešního ranního optimismu je uzavřené příměří mezi Spojenými státy a Čínou ohledně dalšího vzájemného uvalování cel a obnova rozhovorů o budoucí obchodní dohodě. Donald Trump zároveň zmínil, že změkčí uvalené restrikce na společnost Huawei Technologies. Přesto samotný podpis dohody ještě na spadnutí není. Dle čínských médií zhruba 10 % všech bodů zatím nenašlo konsensus mezi oběma stranami.

Dnešek tak bude o vstřebávání informací z víkendového zasedání zemí G20. Z pohledu makroekonomických ukazatelů bude největší pozornost směřovat na páteční údaje z amerického trhu práce. Do té doby by ale obchodníkům neměly uniknout německé maloobchodní tržby nebo tovární objednávky, objednávky dlouhodobého zboží budou oznámeny i v USA.

O2 Czech Republic

ČTÚ v minulém týdnu zveřejnil zadávací dokumentaci pro chystanou aukci frekvencí pro mobilní sítě 5G, která by měla na trh přivést nového mobilního operátora. Jedním zájemcem je český Nordic Telecom, jehož zástupci ale prohlásili, že do aukce nepůjdou za každou cenu a že k aktuální zveřejněné podobě podmínek mají výhrady. Navržené podmínky by měly novému hráči poskytnout trochu větší příděl nabízených frekvencí a zároveň závazek národního roamingu, který by mohl využívat nejméně po dobu šesti let, než vystaví či zajistí vlastní sítě. Ředitel Nordic Telecom David Voska říká, že právě frekvencí dostupných pro nového hráče je v návrhu příliš málo. Náklady na národní roaming by měly být regulovány.

Zlepšení podmínek ve prospěch nového operátora znamená pochopitelně zhoršení situace pro stávající telekomunikační firmy. Právě tento faktor může být hlavní příčinou červnového propadu cen akcií (kromě dividendy), jejichž ztráty akcie v pátek jen částečně zkorigovaly.