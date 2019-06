Začíná schůzka zemí G20 - bude znamenat obrat v obchodních válkách?

Hlavní forexový trh stále vyhlíží zasedání G20, které začíná právě dnes. Eurodolar přitom jen málo reagoval na příchozí data - například v podobě německé či španělské inflace . Obě čísla indikovala to, že by dnes zveřejněná červnová inflace za celou eurozónu mohla být opět relativně nízká (konsensus je 1,3 % meziročně). Samozřejmě, že další pokles inflace by jen dále podpořil úvahy o tom, že ECB 25. července sníží úrokové sazby Euro by tak mohlo být slabší nejen proti dolaru , ale mohlo by ztrácet i oproti dalším evropským měnám. Mezi nimi může být i polský zlotý, který bude mimo jiné rovněž čekat na výsledek červnové inflace . Ta by v meziročním vyjádření měla vykázat stabilizaci na úrovni 2,4 %.