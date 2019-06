Pololetí zalité sluncem / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 24. 6. 2019

Investoři zažívají zajímavou dobu. Roste úplně všechno, téměř. Americké akcie se dostaly na nová maxima, zlato od začátku roku také posílilo, ropa je za tento rok také v kladném teritoriu (téměř 30 %). Jen výnosy na dluhopisovém trhu klesají. Investoři utíkají z nepříliš výnosných dluhopisů do rizikovějších aktiv a to mimo jiné tlačí právě akcie nahoru.

Na trhu obecně panuje velice dobrá nálada a důvodů, proč rostou akcie, je několik. Výsledková sezona se podařila. Jen málokterá firma nezkupuje vlastní akcie. FED mluví o snižování sazeb, bedlivě sleduje rizika, která by mohla ohrozit americkou ekonomiku. Investoři také příliš nevěří, že by mohla eskalovat potyčka mezi Íránem a USA. Trumpovi by se válka příliš nehodila, do prezidentských voleb to není zase tak daleko a Trumpovým preferencím by nepomohlo, kdyby média ukazovala rakve, na kterých by byly americkými vlajky. Navíc zastavení válek byl jeden z klíčových bodů předvolebního programu současného prezidenta USA.

Z pohledu zjednodušené technické analýzy je situace na amerických akciových ind'exec'h také zajímavá. Index S&P 500 se na malou chvíli dostal na nová maxima, ale ta neudržel a od té doby mírně klesl. Vytváří index dvojitý vrchol? Bude index opět testovat 200denní klouzavý průměr? Uvidíme.

Japonsko se na několik příštích dní stane středem pozornosti, protože právě tam se uskuteční setkání zastupitelů zemí G20. Potvrzeno už je několik zajímavých schůzek. Kreml potvrdil schůzku Trumpa a Putina. Americký prezident se také setká s čínským protějškem a budou diskutovat o možné dohodě a zmírnění celní války USA s Čínou.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 24. 6. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

21. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 053,47 1 065 1 061 ↑ 1,11 1 050 - 1 085 6 1 Dow Jones (US) 26 719,13 26 227 26 380 ↓ -1,84 25 300 - 27 000 2 5 NASDAQ C.(US) 8 031,71 7 856 7 950 ↓ -2,19 7 300 - 8 200 2 5 FTSE 100 (VB) 7 407,50 7 331 7 370 ↓ -1,04 7 000 - 7 500 2 5 DAX (Něm.) 12 339,92 12 008 12 100 ↓ -2,69 11 000 - 12 500 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 21 258,64 21 254 21 190 ↓ -0,02 20 650 - 22 100 3 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

21. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 053,47 1 087 1 090 ↑ 3,16 1 040 - 1 120 6 1 Dow Jones (US) 26 719,13 26 384 26 700 ↓ -1,25 24 500 - 27 500 3 4 NASDAQ C.(US) 8 031,71 7 926 8 029 ↓ -1,32 7 000 - 8 500 3 4 FTSE 100 (VB) 7 407,50 7 474 7 565 ↑ 0,90 7 105 - 7 800 4 3 DAX (Něm.) 12 339,92 12 047 12 200 ↓ -2,37 10 500 - 12 900 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 21 258,64 21 177 21 450 ↓ -0,38 20 000 - 22 000 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Jakub Švábenský, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers