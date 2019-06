Fascinující pololetí zalité sluncem

„Japonsko se na několik příštích dní stane středem pozornosti, protože právě tam se uskuteční setkání zástupců zemí G20. Potvrzeno už je několik zajímavých schůzek. Kreml oznámil schůzku Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Americký prezident se rovněž setká s čínským protějškem a budou diskutovat o zklidnění celní války mezi Spojenými státy a Čínou,“ říká Senior Equity Trader BHS Jan Němeček.



Investoři zažívají fascinující pololetí. Roste téměř úplně všechno. Americké akcie se dostaly na nová maxima, zlato od začátku roku také posílilo. Ropa se rovněž pohybuje v kladném teritoriu a přidává téměř 30 procent. Jen výnosy na dluhopisovém trhu klesají. Investoři utíkají z nepříliš výnosných dluhopisů do rizikovějších aktiv, což povzbuzuje růst akcií.

Na trhu panuje velice dobrá nálada. Důvodů, proč rostou akcie, je několik. Výsledková sezona se podařila. Jen málokterá firma nezkupuje vlastní akcie. Americká centrální banka (Fed) mluví o snižování úrokových sazeb a bedlivě sleduje rizika, která by mohla ohrozit ekonomiku Spojených států.

Investoři rovněž příliš nevěří, že by mohla eskalovat potyčka mezi Íránem a Spojenými státy. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se válka příliš nehodila. Do prezidentských voleb v USA nezbývá zas tak moc času a Trumpovým preferencím by válka příliš nepomohla. Záběry na rakve s americkými vlajkami jsou zabijákem voličské podpory. Navíc zastavení válek byl jeden z klíčových bodů předvolebního programu současného prezidenta Spojených států.

Z pohledu zjednodušené technické analýzy je situace na amerických akciových indexech také zajímavá. Index S&P 500 se na malou chvíli dostal na nová maxima, ale ta neudržel a od té doby mírně klesl. Vytváří index dvojitý vrchol? Bude index opět testovat 200denní klouzavý průměr? Uvidíme.





Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.