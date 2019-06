Reuters: Elektrické soustavy jako jedna z nejzranitelnějších částí systému

Dodávky elektřiny v Argentině, Uruguayi a Paraguayi byly minulou sobotu na několik hodin přerušeny, protože místní přenosová soustava prošla „kaskádovitou poruchou“. Podle Reuters nic nenaznačuje, že by šlo o záměrně vyvolaný výpadek proudu. Nicméně agentura v této souvislosti poukazuje na článek New York Times, podle kterého se „Spojené státy nabouraly do ruské přenosové soustavy a byly připraveny provést kybernetický útok“. A Spojené státy měly podle Reuters před rokem 2015 plán Nitro Zeus, který měl za cíl íránskou přenosovou soustavu v případě, že by došlo ke konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi.



Reuters tvrdí, že podobné zprávy a události ukazují na rostoucí riziko problémů v přenosových soustavách vyvolaných například solárními bouřemi či záměrnými útoky. Moderní ekonomika je přitom na dodávkách elektrické energie značně závislá, včetně dodávek tepla, vody, dopravy a výroby.





Reuters popisuje situaci vzniklou v roce 2003, kde přerostlé stromy přišly do kontaktu s vedením v americkém Ohiu a následně došlo k výpadku dodávek na celém severovýchodě Spojených států a dokonce i v části Kanady. Příčinou byla reakce počítačových systémů, které po přetížení částí sítě začaly vypínat i další. K výsledku přispěla i „nedostatečná kontrola, neadekvátní plánování a pomalá reakce správců sítě“. Nakonec bylo z provozu vyřazeno 265 elektráren, včetně deseti jaderných, které jsou nastaveny na okamžité zastavení v případě, že se v síti objeví nestabilita.Správci sítí a přenosových soustav se podle Reuters musí připravovat na solární bouře, ale i na „méně exotické události“, jakými jsou vandalismus, sabotáž či teroristické útoky. Například v Kalifornii byly velké transformátory, které jsou součástí sítě, cílem útoku sniperů. Rizikem se stávají i útoky kybernetické, které mohou provádět hackeři, teroristé či tajné služby.Sítě se stávají citlivější, protože jsou stále častěji propojeny s jinými systémy – například s dodávkami vody nebo plynu . Tento trend vzájemné propojenosti podle Reuters ještě posílí 5G sítě, protože stále více oblastí bude kontrolováno přes internet“. To je důvodem, proč světové velmoci i méně významné země masivně investují do ochrany svých sítí, ale i do útočných kapacit. V této oblasti přitom zatím neexistují žádné konvence, které by například stanovily princip proporcionality. Naopak, podle Reuters jsou sítě náchylné k neproporcionálním krokům, protože útoky na ně jsou anonymní.