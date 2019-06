Lákají Vás nemovitostní podílové fondy? Toto je dobré si o nich zjistit

V České republice jsou dostupné desítky podílových fondů investujících do nemovitostí či akcií firem působících na realitním trhu. I v rámci tak malého počtu produktů, rozdíly jsou obrovské, proto se vyplatí věnovat pozornost investiční strategii každého fondu.

Kde vlastně fond investuje Vaše peníze?

I v České republice jsou v nabídce podílové fondy investující primárně na realitních trzích v zahraničí, např.

- Parvest Real Estate Securities Pacific investující primárně v primárně v oblasti Pacifiku, tj. země typu Japonsko, Hong Kong, Čína, Austrálie, Singapur.

- Franklin Global Real Estate Fund investující globálně (aktuálně mají největší zastoupení USA, Japonsko, Hong Kong a Německo)

- Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS investující na realitních trzích západní Evropy.

Kromě toho, k dispozici jsou také realitní podílové fondy se silnou expozicí v České republice, např. Generali Realitní fond, AXA Realitní fond, Realitní fond KB, Raiffeisen realitní fond, Conseq Realitní.

Při výběru podílového fondu je tedy vhodné zjistit si v prospektu investiční strategii, resp. regionální zaměření fondu.

Do jakých aktiv fond peníze investuje

Některé z fondů nesoucí název „nemovitostní“ či „real estate“ neinvestují přímo do nemovitostí, ale do akcií firem působících na realitním trhu, tj. developerů, správců budov, firem pronajímajících či investujících do nemovitostí. Pokud chcete participovat přímo na vývoji cen nemovitostí a ne na vývoji cen akcií firem působících na realitním trhu, je opět třeba důkladně číst prospekt fondu a vybírat si ty produkty, které Vaše peníze investují přímo do nemovitostí.

Jaký typ nemovitostí fond kupuje

Kromě rezidenčních nemovitostí, tj. bytů či bytových domů, realitní podílové fondy mohou investovat Vaše peníze do administrativních budov, infrastrukturních projektů, průmyslových budov, skladů apod.

Každý z těchto typů nemovitostí má svá specifika. Proto je vhodné si při vybírání fondu zjistit, do jakých typů nemovitostí fond investuje Vaše prostředky a zároveň je důležité si zjistit, jak se jednotlivé typy nemovitosti chovají v různých fázích ekonomického cyklu, jaká specifická rizika a výhody jsou s nimi spojeny apod.

Měna fondu

Váš konečný výnos může silně ovlivnit vývoj kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Je tedy vhodné zjistit si, v jaké měně je fond emitován, jestli existuje zajištění kurzu do české koruny.