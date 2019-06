Nejvyššího státního zástupce už vláda neshodí, navrhuje Benešová

Ministryně spravedlnosti Marie Benešové (ANO) navrhuje v novele zákona, aby vláda nemohla odvolávat nejvyššího státního zástupce. Přitom právě obavy, že by mohla Benešová kvůli kauze Čapí hnízdo nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana vyměnit, vyhnaly tisíce lidí do ulic.

Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o státním zastupitelství, která upravuje jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Pokud úprava zákona zdárně projde legislativním procesem, mohla by začít platit od roku 2022.

Vedoucí státní zástupci, včetně toho nejvyššího, by podle novely ve své funkci zůstávali sedm let. Vláda by přitom už neměla možnost je odvolávat bez uvedení důvodu. Šlo by to jen na základě kárného řízení.