Počasí na konci června: Blíží se dlouhá vlna veder, teploty by mohly vystoupat i ke 40 °C. Příští týden se vrátí vlna veder.

Čeká nás krátký oddech od tropických teplot, už příští týden se ale do Česka vrátí úmorné horko. Vlna veder nás podle meteorologů zasáhne už od úterý a vydrží přes celý týden. V pátek by podle některých předpovědí mohlo být dokonce 40 stupňů. Počasí ke konci týdne a o víkendu Po úmorných vedrech, kdy teplota přesahovala 30 stupňů, přijde na krátkou chvíli ochlazení. Teploty se v následujících dnech budou pohybovat kolem 25 stupňů, nad třicítku se ale podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) dostanou už v úterý. "Počasí u nás bude zpočátku ovlivňovat zvlněná studená fronta, která bude postupovat z Moravy a Slezska dále k východu až jihovýchodu. V dalších dnech se bude přesouvat ze západní do severní Evropy tlaková výše a postupně se rozšiřovat nad Evropu východní. Po její zadní straně k nám bude ve druhé polovině období proudit od jihu velmi teplý vzduch," vysvětluje ČHMÚ. Počasí v příštím týdnu Zdroj: Meteobox.cz, Yr.no. Meteorologové ČHMÚ předpokládají, že by mohly teploty do příštího pátku vystoupat až k 37 °C, podle portálu Severe-weather.eu by mohly být ještě vyšší. "Vypadá to, že Evropu zasáhne po zbytek června vlna veder. V některých oblastech může být extrémní horko, lokálně může dosáhnout 35 až 40 °C," uvádí portál v předpovědi.

Extrémní teploty předpovídá i norský portál yr.no, tropická třicítka by měla padnout už v úterý, ve středu by mělo být v maximu 32 °C, ve čtvrtek 35 °C a příští pátek mezi 14. a 20. hodinou by mělo být dokonce 40 °C.