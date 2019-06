Dostane šéf americké centrální banky padáka?

K tomu, abychom mohli současnou situaci na světových trzích označit za relativně klidnou, chybí hodně. Obchodní války zatěžují náladu investorů, stejně tak i nejistota o síle posunu nejen evropské, ale i americké měnové politiky navazující na slábnoucí inflační očekávání. Aby toho nebylo málo, připojit by se mohla i prezidentská intervence na nejvyšším postu americké centrální banky.

Trumpova kritika Fedu a guvernéra Powella není sice žádnou novinkou, avšak z historického pohledu na vztah „americký prezident – centrální banka“ jde o dost nevšední záležitost. Podle Trumpa udělal Powell a spol. chybu, když odstartovali proces zvyšování úrokových sazeb. Pokud by tak neučinili, americký prezident je přesvědčen, že by HDP země bylo vyšší o 1,5 procentního bodu, stejně tak i akciové trhy, a to dle Trumpových slov o 10 tisíc bodů.

Jak se zdá, kritika se může posunout k činům. Alespoň to naznačila úterní informace agentury Bloomberg, která cituje zdroje blízké Bílému domu, které si přály zůstat v anonymitě. Podle nich již v únoru požádal prezident Trump právnický tým, aby zjistil legální možnosti případného odvolání Powella z postu guvernéra Fedu. Podle posledních informací agentury je Trump přesvědčen, že ho jeho autorita opravňuje k tomu, aby Powella skutečně odvolal. V tuto chvíli to však prý neplánuje.

Samotný šéf Fedu, alespoň dle jeho vyjádření, zůstává v klidu. Potvrdil to během včerejší tiskové konference k rozhodnutí měnového výboru. „Myslím si, že zákon je jasný. Mám čtyřletý mandát a mám v úmyslu ho odsloužit celý,“ odpověděl na dotaz týkající se možnosti svého odvolání.

A tomuto scénáři nahrává i vyznění zákona o Federálním rezervním systému (Federal Reserve Act), který guvernérovi explicitně poskytuje ochranu proti odvolání prezidentem. Výjimka může být udělena za „určitých příčin“, což by zahrnovalo například právní pochybení podložené důkazy či zanedbání základních povinností šéfa Fedu. Spor o podobu měnové politiky nespadá ani pod jednu tuto oblast.

Reakce trhů na Trumpovu kritiku Fedu je s jejím přibýváním čím dál slabší. Pokud by však americký prezident nalezl nějakou „kličku“, jak ohrozit Powellův post, pro trhy by to představovalo další zdroj silné nejistoty. Přesvědčen o tom je například bývalý člen měnového výboru Robert Heller, který pro server CNBC řekl: „Odvolání guvernéra Fedu by bylo bezprecedentním krokem, který by negativně ovlivnil finanční trhy.“

Na tento scénář ale nedojde. Ostatně americká měnová politika se dle včera představeného výhledu může alespoň částečně posunout směrem, po kterém Donald Trump tolik touží. Sazby sice zůstaly beze změny, stejně tak i jejich výhled ve zbytku roku, v tom dalším již však aktualizovaná prognóza pracuje se snížením úroků o 50 bazických bodů. Jak guvernér Powell potvrdil, někteří členové měnového výboru si uvědomují přítomnost již mnohem silnějších faktorů tlačících na, alespoň preventivní, snížení úroků.

Fed se tak na základě nového výhledu posunul z „trpělivého“ režimu do mnohem více proaktivního. Ten zahrnuje pečlivý monitoring implikací vycházejících z informací ohledně ekonomického výhledu. Cílem měnového výboru je být připraven a jednat tak, aby byla zajištěna udržitelná expanze, silný stav trhu práce a inflace poblíž symetrického cíle na 2 %.

Tento výstup je sice holubičí, avšak vzhledem k agresivním očekáváním trhu jen mírně. I přesto, že převážila většina měnového výboru přiklánějící se k neutrálnímu postoji, tržní subjekty věří ve zvrat ještě během tohoto roku. Pravděpodobnost snížení sazeb během letoška je dle dat agentury Bloomberg stoprocentní. Co do velikosti, dosahuje 75 bazických bodů. To by mělo znamenat celkem tři kola snižování o 25 bazických bodů (první možné již v červenci), někteří hráči však nevylučují ani razantnější krok v podobě cutu o 50 bodů.

Při pohledu na trhy tento výhled nejcitelněji reflektují výnosy amerických dluhopisů, které v případě 10letého a 30letého klesly na minima z roku 2016. Dolar po včerejším zasedání Fedu oslabil, avšak spíše mírně. Bylo to dáno tím, že v kurzu byla již obsažena predikce nižších úroků. Dnes ráno zelené bankovky slábnou o něco citelněji. Děje se tak v návaznosti na posun úrokového výhledu ze strany trhu (pokles sazeb během 12 měsíců o více než 100 bodů).

My v tuto chvíli očekáváme stabilitu sazeb minimálně do září, jelikož v době mezi červnovým a červencovým zasedáním Fedu bude zveřejněna jen hrstka dat. Pokud by však došlo na zhoršení ekonomické situace ve smyslu dalšího poklesu inflačních očekávání a vyhrocení obchodních sporů, nevylučujeme možnost preventivního snížení úroků o 25 bazických bodů, a to nejdříve v září. Pokud však tato situace nenastane, Fed by se podle nás měl dále držet preventivní forward guidance spojenou s připraveností jednat v případě potřeby.

Výhledově věříme, že se kurz eurodolaru bude držet v pásmu 1,1100-1,1500 EURUSD. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1294 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,66 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1171 do 1,1244 EURUSD.*

Koruna dnes ráno sílí k hranici 25,60 za euro. Nejen domácí měnu, ale i ostatní spadající do koše emerging markets podpořil holubičí výstup Fedu.

Vývoj eura vůči dolaru tak v tuto chvíli považujeme za nejsilnější fundament ovlivňující domácí měnu. V příštích dnech do hry vstoupí i ČNB. V jejím případě však čekáme převahu „neutrálů“ nad jestřáby. Výsledkem toho budou sazby beze změny, což by mělo být v souladu s tržním očekáváním.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,61 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,59 až 25,69 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,80 až 22,96 USDCZK.*

Zaměříme-li se na korunu pohledem technické analýzy, od posílení kurzu vůči euru po opuštění kurzového závazku ČNB začal měnový pár nerozhodně vytvářet konsolidační formaci symetrického trojúhelníku. Tato fáze trvá, či spíše trvala, rok a půl, což je dostatečná doba pro vytvoření určitých indikací ohledně budoucího vývoje.

Až do konce prvního čtvrtletí letošního roku hrála významnou roli z pohledu supportů rostoucí trendová linie z února 2018. Se stále se snižující volatilitou se však jako nově důležitá hranice podpory začala tvářit horizontální oblast v okolí 25,57-25,60 EURCZK. Květnové oslabení bylo pouze jistým nádechem k definitivnímu opuštění konsolidační fáze v duchu prudkého posílení a překonání několika oblastí podpory.

Aktuálně se pár odrazil od důležité 61,8% Fibonacciho úrovně, která EURCZK podržela i během ledna. Technický indikátor Directional Movement Index (DMI) je aktuálně na denním grafu nad hodnotou 25 a stále roste, což indikuje silný trend. Symetrický trojúhelník je také definován jakožto formace, po jejímž opuštění kurz pokračuje stejným směrem. Aktuální posilování koruny tento předpoklad momentálně naplňuje a pravděpodobný vývoj do konce roku 2019 je tak určen klesajícím trendovým kanálem o šíři 30 haléřů. Očekávaná hodnota kurzu koruny vůči euru je ke konci roku na základě technické analýzy v rozmezí 25,65-25,35 EURCZK.

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.