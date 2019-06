Občané objednali Dluhopisy Republiky za více než 9 miliard. MF jim nabídne nový typ dluhopisu

Úspěšnou pilotní fázi má za sebou prodej Dluhopisu Republiky. Od jejího spuštění 3. prosince 2018 občané objednali a uhradili během tří upisovacích období státní dluhopisy v celkové hodnotě 9,2 mld. Kč. Počet držitelů Dluhopisu Republiky dosáhl 11 981. Protože zájem občanů o tento typ investování naplnil očekávání, rozhodlo se Ministerstvo financí v prodeji nejen pokračovat, ale navíc jim v dalších úpisech nabídnout zcela nový typ dluhopisu a také další vylepšení.

„Vážím si toho, kolik občanů využilo zajímavou a dlouhodobě stabilní možnost zhodnocení úspor, kterou jsme jim nabídli. Výsledky právě skončené pilotní emise jsou pro nás velmi milým překvapením a také jasným signálem, že dluhopisy určené domácnostem mají na trhu finančních produktů své místo. Jsem moc ráda, že i nadále budou moci vedle nadnárodních bankovních domů profitovat na správě státního dluhu také české domácnosti,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

„Díky Dluhopisu Republiky se podíl spořicích státních dluhopisů na celkovém státním dluhu více než zdvojnásobil a vzrostl z 5,2 mld. Kč na 11,8 mld. Kč. A to i přesto, že nám od listopadu 2018 klesl počet dluhopisů z dřívějších emisí o 2,7 mld. Kč, protože nastala jejich splatnost. Je to velmi pozitivní trend, který přináší státu větší stabilitu. Čím více dluhopisů totiž české domácnosti upíšou, tím méně si pak bude stát půjčovat v zahraničí, což oceňuje i Národní rozpočtová rada“ dodává ministryně.

V dalším upisovacím období, které bude zahájeno 1. července 2019, si budou moci zájemci vybrat mezi třemi typy dluhopisů. Nabídka státních dluhopisů pro občany se totiž rozšířila o fixně úročený dluhopis. Tento nový dluhopis bude vydáván se splatností na 6 let a jeho výnos bude pevně stanoven na 1,5 % v každém roce. „Fixní dluhopis je určen lidem, kteří by si chtěli nechat otevřená zadní vrátka pro případ, že by peníze investované do státního dluhopisu potřebovali dříve než za 6 let splatnosti,“ popisuje výhody nového dluhopisu ministryně financí.

I nadále bude občanům k dispozici proti-inflační spořicí státní dluhopis i reinvestiční spořicí státní dluhopis. Výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,62 %.

„Prestižní ratingové agentury opakovaně udělují naší zemi vynikající hodnocení, což znamená, že ji investoři považují za důvěryhodného a spolehlivého partnera. Právě proto si Česká republika půjčuje za velmi výhodný úrok. A tento trhem stanovený úrok jsme se při nastavování parametrů Dluhopisu Republiky rozhodli respektovat. I když nenabízíme tuzemským domácnostem nijak podstatněji výhodnější podmínky, na kterých by stát tratil, je Dluhopis Republiky pro občany atraktivní investiční volbou,“ podotýká Alena Schillerová.

Reinvestiční dluhopis půjde i nadále pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo na vybraných pobočkách ČSOB, zatímco proti-inflační a také nový fixní dluhopis bude možné objednat výhradně elektronicky. Elektronický přístup k majetkovému účtu bude automaticky zřízen všem vlastníkům nových dluhopisů. Nově si ale žadatel bude moci zřídit elektronický přístup bez nutnosti nakoupit státní dluhopis.

„Zřízení nového elektronického přístupu bylo doposud svázáno s nákupem reinvestičního dluhopisu. Nově budou mít občané možnost zřídit si na pobočce distributora elektronický přístup zcela bez omezení. Zároveň pracujeme na novém vlastním rozhraní, které umožní bezpečnou autentizaci a zřízení přístupu z pohodlí domova, a to zcela zdarma,“ komentuje tuto novinku ministryně financí.

Všechny tři typy Dluhopisu Republiky jsou splatné v době do 6 let od data emise a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby, a to nepřetržitě každý den. Minimální výše jedné objednávky zůstává 1 000 kusů dluhopisů, zatímco maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany bude pokračovat v upisovacích obdobích, která jsou stanovena na 1. července 2019 – 13. září 2019 a následně na 16. září 2019 – 20. prosince 2019. Dluhopisy Republiky pak budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů vždy k datu emise, tj. 1. října 2019 resp. 2. ledna 2020. Další upisovací období v roce 2020 pak na sebe budou přímo navazovat, aby byl zajištěn nepřetržitý prodej Dluhopisů Republiky.

Jen během posledního třetího upisovacího období si občané objednali státní dluhopisy v celkové hodnotě 5 376 936 308 Kč, což je více než za předešlé dva úpisy dohromady. „Mnoho lidí zaujala především možnost investovat do proti-inflačního dluhopisu, který byl v tomto úpisu nabízen poprvé. Hodnota prodaných proti-inflačních dluhopisů totiž dosáhla úctyhodných 5 mld. Kč. O tento dluhopis byl velký zájem i přesto, že jej bylo možné objednat pouze elektronicky. Potvrzuje to, že občané mají pozitivní přístup k moderním technologiím a nejsou odkázáni na přepážky a návštěvy poboček,“ říká ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Petr Pavelek.

Dluhopisy Republiky objednávali spíše občané středního a vyššího věku, o čemž svědčí fakt, že 65 % upisovatelů bylo starších 50 let. Další zhruba čtvrtina držitelů Dluhopisu Republiky je z věkové skupiny 41 – 50 let. Průměrný věk upisovatelů činí 55,3 let. Nejstaršímu nabyvateli je 92 let. Naopak nejmladšímu nabyvateli bylo teprve 83 dní.