Facebook měna Libra coin – Datum vydání a další novinky

Facebook měna Libra coin nevyžaduje účet na Facebooku.

To samo o sobě dává najevo dost o přístupu, který má tým vůči tomuto tokenu. Jde o nový blockchain a altcoin, který na něm poběží.

Ačkoliv jsme se oznámení dočkali, když je projekt ještě v plenkách, vyhlídky má tento projekt vskutku daleké. Stojí za ním dceřiná společnost Facebooku, Calibra a nezávislé konsorcium Libra Association. Oba tyto týmy se mohou pyšnit předními jmény svého průmyslu. Podporu k tomuto projektu vyjádřili i různí influenceři, mezi nimi třeba Mike Novogratz.

“Tento projekt naznačuje, že kdekoliv, kde bude přijímána Visa nebo Mastercard, Libra bude následovat,” tvrdí Dante Disparte, head of policy and communications pro Libra Association, jak řekl v rozhovoru pro CoinDesk. “Je to v mnoha způsobech veliký skok pro kryptoměny a přivedení tohoto druhu aktiva do mainstreamu.”

Skupina Libra Association se skládá z 28 zakládajících členů, mezi nimiž jsou třeba Visa, Mastercard, PayPal, Uber, Lyft, Coinbase a další. S PayPalem a jejich blockchain týmem má Facebook už ostatně jistou historii,

Výše zmíněná Calibra se zabývá vývojem finančních služeb a produktů v síti Libra, která bude v budoucnu plně pod kontrolou nezávislé Libra Association. Calibra plánuje začít s vývojem digitální peněženky pro stablecoin Libra, která umožní svým uživatelům posílat a přijímat peníze mezi sebou.

K této peněžence se budou zákazníci moci dostat přes iOS a Androidovou aplikaci, nebo přes Facebook Messenger a WhatsApp. Očekávaný start Libra blockchainu se pravděpodobně odehraje někdy příští rok.

“Hlavním cílem zde je dosáhnout finanční inkluze,” říká Disparte.

Měna pro zákazníky bez bankovních účtů

Přístup k této službě by mohl mít enormní dopad. WhatsApp má kolem 500 milionů denně aktivních uživatelů, přičemž na světě je dnes kolem 1.7 miliard dospělých lidí bez bankovního účtu. Novým cílem Libra je dostat se právě k nim.

“Cílem tohoto nového projektu…je vystavět finanční ekosystém, do kterého se mohou připojit miliardy lidí,” říká Disparte.

Pro přední tech společnosti a finanční instituce, které stojí za tímto projektem, to může v budoucnu znamenat příval nových zákazníků. Pro tyto zákazníky to může znamenat lepší finanční zabezpečení a možnosti manipulace se svými penězi.

“Pro spoustu lidí jsou dodnes i základní finanční služby nedostupné: skoro polovina dospělých lidí světa nemá aktivní bankovní účet, přičemž tato čísla jsou horší v rozvojových zemích a u žen,” jak se vyjádřila Calibra v úterý. Tým k tomu dodal:

Cena vyloučení je vysoká – například, přibližně 70 procent malých společností v rozvojových zemích postrádá přístup k úvěrům a kolem $25 miliard ročně stojí migranty převodové poplatky.”

Mezi tou hromadou platebních gigantů je také několik NNO, například Creative Destruction Lab, Kiva, Mercy Corps a Women’s World Banking. Aby se staly “Social Impact Partner,” musí neziskové organizace mít aspoň pětiletou historii zmírňování chudoby, do čehož se počítá i práce na iniciativě digitálních finanční inkluze v oboru. Musí mít také operační rozpočet větší než $50 milionů.

Ačkoliv plánuje Calibra v tuto chvíli soustředit se pouze na normální převody, je možné, že se v budoucnu bude přes stablecoin Libra řešit i daně, nákupy zboží a služeb, jako je třeba kafe nebo přístup k veřejné dopravě.

“Stejně tak, jak internet poskytl hladší komunikaci a sdílení informací, plánujeme poskytnout světu veřejný ekosystém a přístupný nástroj, díky nimž bude zasílání transakcí stejně hladké, aniž bychom obětovali standarty státního dohledu a tradiční ekonomie,” říká Disparte.

Dodržování předpisů

Calibra plánuje představovat jistotu a to také dodržováním množství know-your-customer regulací a regulací ohledně praní špinavých peněz, vše v rámci jurisdikce, pod kterou operuje. Společnost je zapsána u U.S. Department of Treasury jako money service business a pracuje teď na získání licence money transmittera (poskytovatele finančních služeb a transakcí) ve Spojených státech, která by brala kryptoměny jako ekvivalent peněz.

Tato dceřiná společnost také plánuje následovat vyhlášky Financial Action Task Force a dalších národních regulátorů a nebude nabízet své služby ve státech, kde byly kryptoměny zakázány.

“Calibra je odhodlaná udržet nepovolené aktivity z platformy a spolupracovat se světovými donucovacími orgány,” píše se ve fact sheetu.

Z toho důvodu bude Calibra požadovat ID verifikaci svých uživatelů. Finanční data a profily nebudou nijak spojeny, alespoň tak to tvrdí whitelist Libra.

“Libra protocol nespojuje účty s identitou ve skutečném světě,” píše se ve white paperu. “Uživatelé si budou moci zařídit množství účtů generováním množství key-pairs.”

Zabezpečení výše zmíněné peněženky bude podobné tomu, kterým disponují banky a poskytovatelé kreditních karet. Chování platformy bude také monitorováno pro detekci nezvyklého chování, aby se předešlo podvodné aktivitě.

“Autority se zodpovědností zabezpečení svých zákazníků hrají důležitou roli v zajištění, že všichni jejich zákazníci, včetně těch nejzranitelnějších, mohou bezpečně využívat pokroku ve finanční sféře,” píše se v sheetu.

Whitepaper je veřejně přístupný, avšak o moc blíže se k produktu zatím dostat nemůžete. Projekt je ještě ve vývoji a konzultují mnoho expertů v různých polích, aby mohli poskytnout produkt, který je bezpeční, snadno použitelný, který bude respektovat soukromý svých uživatelů.

Pokud chcete být mezi prvními, kteří se dozví, až Calibra peněženka vyjde, můžete se zaregistrovat na jejich stránkách zde.

