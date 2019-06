Krugman: Trhy věří v prezidentovu neškodnost, může jít o omyl

Události posledních několika týdnů zničily poslední možné zbytky důvěry, kterou mohl mít americký prezident Donald Trump v oblasti ekonomické politiky. Na stánkách The New York Times to tvrdí Paul Krugman v souvislosti s tím, jak Trump postupoval v otázce uvalení cel na Mexiko. Nejdříve totiž hrozil, že cla budou zavedena, pokud Mexiko nebude řešit problémy na hranicích. Ovšem záhy ustoupil bez toho, aby Mexiko muselo svou pozici nějak měnit.



Podle Krugmana můžeme jen hádat, proč Trump nakonec ucouvl. Nejpravděpodobnější je, že jej k tomu přiměly „obavy amerických firem, které se hrozily možného narušení dodavatelských řetězců“. To, že nevypukla ničivá obchodní válka, hodnotí ekonom pozitivně. Jenže „svět zároveň zjistil, že Trumpovy hrozby jsou stejně prázdné jako jeho sliby“. Podobně prý působí i jeho další kroky.





Příkladem je Trumpův tweet, ve kterém tvrdil, že Mexiko výrazně zvýší nákupy zemědělských komodit vyrobených v USA. Jak tvrdí Krugman, v dohodě s touto zemí ale o tom není ani slova a takový krok by ani nebyl technicky možný. Když Trump před časem tvrdil, že Čína koupí od USA 10 milionů tun sojových bobů, „nefungovalo to, ale alespoň to bylo technicky možné.“ Státem vlastněné společnosti totiž tvoří velkou část čínské ekonomiky a „Peking jim nákupy může prostě nařídit“. Jenže Mexiko je tržní ekonomika a tam vláda o nákupech nerozhoduje.V oblasti obchodní politiky, na kterou se Trump rád zaměřuje, je tak podle ekonoma zřejmé, že prezident je nekompetentní. To by mělo investory znepokojovat, ale oni se naopak radují. Co se děje? Krugman se domnívá, že trhy pravděpodobně Trumpovy akce vnímají jako nevýznamné a jeho nekompetenci už berou jako danou věc. Jinak řečeno, „Trumpova osobnost je již odražena v cenách aktiv.“Co investory ale zajímá, je to, jak moc může prezident skutečně poškodit ekonomiku. Krugman připomíná, že americký prezident má z právního pohledu jen velmi málo překážek, jak tak učinit. Má velký prostor pro zavádění cel a „bezpáteřní Senát“ mu otevírá mnoho dalších možností, které může využít ve jménu národní bezpečnosti. V tuhle chvíli ale trh operuje s tím, že prezident „nahlas tweetuje, ale nemá v ruce žádnou hůl“. Otázkou je, zda jde o dobrý odhad situace.Krugman pochybuje, že takové hodnocení trhů je namístě: „Zdá se, že obchodní válka s Čínou je v plném proudu. Na řadě může být Evropa . Z obecnějšího pohledu pak může prezident, který neustále vyžaduje pozornost, činit ještě extrémnější kroky. Trhy ale momentálně v podstatě věří, že jeho chování je bláznivé, ovšem neškodné. To je ta velikost Ameriky?“