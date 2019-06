Draghi: ECB může snížit sazby nebo obnovit nákup aktiv, když to bude potřeba

Šéf ECB Mario Draghi dnes vyslal trhu jednoznačně holubičí signál, když uvedl, že centrální banka je v případě potřeby připravena ke snížení sazeb případně k obnově programu nákupu aktiv, pokud by se nedařilo plnit stanovený inflační cíl.ECB registruje přicházející slabost především v krátkodobém hledisku a to především kvůli nepříznivým geopolitickým faktorům a obchodním konfliktům, jež negativně působí na export a výrobu, což jsou dva z hlavních motorů ekonomického růstu eurozóny.Draghi se celkově snažil přesvědčit trhy o připravenosti a akceschopnosti ECB v případě, že by se obavy z ekonomické recese eurozóny přeci jen materializovaly. Draghi ujistil, že centrální banka využije vše co se naučila v průběhu poslední krize s cílem zajistit celkovou stabilitu systému.Bývalý vedoucí ekonom MMF Olivier Blanchard již dříve k tomuto poznamenal, že ECB nemůže vzdorovat recesi samotná a bude potřebovat širší součinnost. Určitým problémem není nedostatek nástrojů a mechanismů jak by mohla ECB čelit následující krizi jako spíše jejich aktuální dopad respektive účinnost v reálné ekonomice