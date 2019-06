Soudní dvůr EU zatrhnul Německu plán na zpoplatnění svých dálnic. Návrh je diskriminační

Podle agenturních zpráv soudní dvůr EU zamítl návrh německého mýty pro osobní vozy na tamních dálnicích . Důvodem je údajná diskriminační podstata návrhu vůči řidičům z jiných zemí než z Německa. Náklady nového mýtného systému by ve výsledku hradili pouze zahraniční řidiči a to EU odmítá. Problematické je podle soudního dvora především to, že němečtí řidiči by nové mýto měli kompenzováno slevou na dani z motorových vozidel.Podle odhadů měl být ekonomický přínos mýta cca 524 mil. EUR ročně.