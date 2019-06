Odbavení na letišti snadno a rychle. Jak postupovat?

Chystáte se po delší době na dovolenou letecky a nejste si jistí, jak probíhá odbavení na letišti? Lze se samozřejmě odbavit osobně na check-in přepážce. V dnešní době už ale existují i rychlejší a efektivnější způsoby, které můžete k odbavení využít.

Jak takové odbavení cestujícího před dovolenou vlastně probíhá?

Doporučuje se být na letišti 2 hodiny před odletem, případně 3 hodiny předem, pokud například cestujete s nadrozměrnými zavazadly. Jakmile dorazíte do odletové haly, na informační tabuli zjistíte čísla přepážek, kde vás pracovníci na základě cestovního dokladu odbaví a vydají palubní vstupenku. Zároveň vám zkontrolují zavazadla vzhledem k vašemu tarifu letenky - tedy jestli máte správnou hmotnost, rozměry i počet zavazadel. Poté odcházíte na bezpečnostní kontrolu. Pokud letíte do zemí mimo schengenský prostor, na Letišti Václava Havla Praha tedy z Terminálu 1, budete procházet ještě pasovou kontrolou. Palubní vstupenky a cestovní doklady vám pak zkontrolují ještě těsně před nástupem do letadla v odletové čekárně.

Odbavení přes internet

Většina leteckých společností nabízí tzv. online odbavení. Stačí navštívit internetové stránky dopravce nebo si stáhnout mobilní aplikaci. V rámci online odbavení si zvolíte sedačku, odbavíte zavazadlo či objednáte speciální jídlo. Na závěr vám aplikace vydá palubní vstupenku, kterou je nutné mít s sebou při nástupu do letadla, a to vytištěnou nebo uloženou do mobilního telefonu. Pokud cestujete pouze s kabinovým zavazadlem, nemusíte již na letišti procházet přes klasickou odbavovací přepážku. Online odbavení je velmi jednoduché, pohodlné a ušetří vám spoustu času, který pak můžete využít k relaxaci před cestou nebo na nákupy posledních nezbytností.

Odbavení díky samoobslužnému kiosku na letišti

Přímo na Letišti Praha můžete k odbavení využít také samoodbavovací kiosky, které jsou určené pro cestující vybraných aerolinek. Stačí sledovat jednoduché instrukce na monitoru kiosku. Jeho prostřednictvím si zvolíte sedačku, odbavíte zavazadlo a vytisknete palubní vstupenku. K použití odbavovacího kiosku je zapotřebí cestovní doklad. Pokud cestujete s odbaveným zavazadlem, je nutné jej u přepážky, která odbavuje váš let, odevzdat.

Security FastTrack: Přednostní průchod bezpečnostní kontrolou

Pro všechny cestující, kteří odlétají z Terminálu 2 ruzyňského letiště do zemí schengenského prostoru, je nově k dispozici speciální služba Security FastTrack. Díky této službě si pohodlně rezervujete přesný časový úsek, kdy hodláte projít bezpečnostní kontrolou. Službu Security FastTrack si můžete objednat na webu Letiště Praha, k dispozici pak budou čtyři Smart kiosky pro objednání přímo v odletové hale Terminálu 2.

Trocha luxusu se službou Private Check-In Service

Službu Private Check-In Service si může objednat každý, kdo cestuje z Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha, a to nejpozději 24 hodin před svým odletem. Služba nabízí privátní odbavení a také vstup do exkluzivního prostředí letištního salonku Raiffeisenbank Lounge. Službu si můžete rezervovat na internetových stránkách Letiště Praha www.prg.aero.

