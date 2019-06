Konec dětských exekucí v Praze? Dopravní podnik je má zastavit

Pražští radní vyzvali dopravní podnik, aby zastavil veškeré exekuce dluhů, které vznikly dětem do 15 let. Podle návrhu by měla být ponechána dlužná částka, ale odpuštěny penále a další náklady. Týká se to zhruba 180 lidí.

O tom, že rada města výzvu přijala, informovala v pondělí odpoledne radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), která se problému věnuje. Marvanová také jednala s Exekutorskou komorou a zjistila, že většina dětských exekucí v Praze pochází z dluhů na jízdném.

"Taková praxe je nehumánní a je dlouhodobě oprávněně kritizována. Konečně to začal řešit i Parlament a poslanci chtějí schválit zákon o přechodu dluhů dětí na rodiče. V Praze jsme se rozhodli řešit tento problém dřív, než bude přijat zákon," napsala radní na facebook.

Rada na její popud vyzvala pražský dopravní podnik (DPP), aby zastavil všechny aktuálně probíhající exekuce u dluhů vzniklých dětem do 15 let. Do budoucna navíc nemá DPP dluhy vymáhat za pomoci exekutorů a právníků, kteří podle Marvanové částku "zbytečně navyšují".