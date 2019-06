Růst ekonomiky ČR by se měl několik let držet blízko 2,5 pct

Tempo růstu české ekonomiky se bude v příštích několika letech držet v blízkosti 2,5 procenta. Předpovídá to Mezinárodní měnový fond (MMF) v tiskové zprávě ke konzultacím s Českou republikou.



MMF již v polovině května při ukončení své každoroční mise v ČR předpověděl, že růst české ekonomiky v letošním roce zpomalí na 2,5 procenta z loňských 2,9 procenta. Pracovníci fondu poté vypracovali konečnou zprávu, kterou ve středu potvrdila výkonná rada MMF.





Podle dnešní tiskové zprávy MMF by měl hospodářský růst v ČR v příštím roce mírně zrychlit na 2,6 procenta a udržet si toto tempo i v následujícím roce. V dalších třech letech by pak mělo tempo růstu činit 2,5 procenta."Růst v roce 2019 zpomalí na 2,5 procenta a ve středně dlouhém období bude pokračovat ve zhruba stejném tempu," uvedl fond . Poukázal nicméně na rizika pro tento výhled, například na možný odchod Británie z Evropské unie bez dohody či další slabost německé ekonomiky Prognózy MMF rovněž předpokládají postupné zvyšování míry nezaměstnanosti v ČR. Ta by se do roku 2024 měla vyšplhat na 3,2 procenta z letošních 2,2 procenta. Inflace by podle MMF měla napřesrok klesnout na 2,3 procenta z letošních 2,5 procenta a v dalších letech se ustálit na dvou procentech, což je cílová úroveň České národní banky ČNB ).