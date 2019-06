Češi milují gastrobyznys. Ročně přibývají stovky nových restaurací

Provozování restaurací je v České republice stále v kurzu. Potvrzuje to nejnovější analýza poradenské společnosti Bisnode, jedničky v poskytování informací o firmách. Podle ní se počet restaurací za posledních devět let zdvojnásobil. A to přesto, že byla v roce 2016 zavedena elektronická evidence tržeb a podnikání v oblasti restauračních služeb je dlouhodobě vystaveno nedostatku kvalifikované pracovní síly a vysoké konkurenci.

Aktuálně je v České republice 21 072 firem, které podnikají ve stravování a pohostinství. Podle analýzy Bisnode se jedná o nejvyšší počet za posledních devět let. V tomto období se počet restaurací zvýšil o více než 100 %. „Nejvíc, 2 471 firem bylo přitom založeno v roce 2016, kdy byla spuštěna elektronická evidence tržeb (EET). Restaurace také výrazně přibývaly v následujících dvou letech, v roce 2017 jich vzniklo 2 050 a o rok později 1 613. Rok 2018 byl rekordní v počtu zrušených restaurací, zaniklo jich 457. Pokud letos budou restaurační zařízení vznikat a zanikat stejným tempem jako v prvních pěti měsících, tak vznikne nejméně a zanikne nejvíce subjektů za posledních devět let,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. Zároveň dodává: „Provozování restaurace patří mezi Čechy dlouhodobě k oblíbeným oborům podnikání, a to přesto, že trpí nedostatkem kuchařů a číšníků a silně konkurenčním prostředím.“

Vývoj počtu založených a zrušených restaurací v letech 2010 až 2019



*květen 2019, Zdroj: Bisnode