Budoucnost ropy mají ve svých rukou Spojené státy a potažmo Rusko

Několik turbulentních týdnů máme za sebou na trhu s ropou. Ropa WTI od konce dubna do včerejšího close ztratila přes 15 dolarů a opět se opakuje scénář z konce minulého roku, kdy se investoři obávali přebytku ropy a zpomalení růstu globální ekonomiky. Nejistota kolem vývoje obchodních vyjednávání mezi USA a Čínou by mohla poslat ropu až na 45 dolarů za barel. Za dva týdny proběhne ve Vídni klíčové setkání OPEC+, kde se bude jednat o produkční politice na dalších 6 měsíců.

Fundament na ropném trhu se za posledních několik týdnů příliš nezměnil, ovšem trochu více zesílil a sentiment investorů se zhoršil. Fundament v podobě produkčních škrtů ze strany ropného kartelu OPEC a OPEC+ zůstává beze změny, když v měsíci květnu členové kartelu pumpovali 30,09 mil. barelů denně. To je nejméně od února roku 2015 a pozornost investorů se nyní bude ubírat právě k nadcházejícímu zasedání kartelu 25. a 26. června ve Vídni. Tam by měla být probírána produkční politika na následujících 6 měsíců. Prodloužení stávajíc škrtů se vzhledem k aktuální situaci na ropě zdá být téměř jistotou. Nejistá zůstává účast Ruska, které stále nepotvrdilo, zda její zástupce do Vídně dorazí. Reálně tak existuje riziko, že ačkoliv OPEC dosáhne konsenzu v produkční politice, bez účasti Ruska bude bezvýznamné. Na posledním setkání OPECu v prosinci kartel nemohl dosáhnout dohody, dokud nesouhlasilo s podmínkami právě Rusko. Je tedy zcela možné, že bez podpory Ruska nebudou menší producenti jako Irán a Venezuela chtít novou dohodu podpořit.

Cena ropy za posledních několik týdnů ztratila přes 13 dolarů a opět se na propadu z velké části podepsal horšící se sentiment v globální ekonomice a obavy investorů ze zpomalení růstu poptávky po ropě. Eskalace obchodního konfliktu mezi USA a Čínou a hrozba nedosažení dohody postupně roste, s čímž je v ohrožení apetit po ropě. Ropa WTI by tak klidně mohla klesnout až na 45 dolarů za barel, nebudou-li záležitosti kolem obchodního sporu dořešeny.

Další důležitou proměnnou je rostoucí americká ropná produkce. Ta minulý týden rostla na 12,3 mil. barelů za den, a ačkoliv mírně klesla, stále se drží blízko rekordních úrovní. S rostoucí produkcí rostou také americké zásoby ropy, ty se za minulý týden dostaly na 485,5 mil. barelů. Posledních několik týdnů tak znovu vyvolalo obavy z nadbytku ropy, což v kombinaci s možným poklesem poptávky po ropě dostává její cenu pod výrazný tlak.

Sankce na Irán, které mají dostat zemi pod silný ekonomicky tlak, podle oficiálních čísel prozatím splňují svůj účel. I když byla za poslední týdny kauza kolem iránské produkce odsunuta na druhou kolej. Iránská produkce podle agentury Reuters v květnu klesla pod 400 000 barelů za den. Pro porovnání minulý rok ve stejnou dobu byla iránská produkce na 2,5 mil barelů. Ze Spojených států dokonce dorazila zpráva, že od sankcí Teherán na tržbách z ropy ztratil přes 10 mld. dolarů. Iránský prezident upozornil, že oficiálně bude pokračovat v dovozech její ropy Japonsko.

Od nejnižších úrovní od ledna letošního roku se ve čtvrtek podařilo ropě odrazit kvůli možnému útokům na tankery v Ománském zálivu. Poškozeny byly dva tankery, evakuováno přes 40 lidí. Důvod požárů zatím není známý, žádná skupina se k útokům prozatím nepřihlásila. Ropa WTI zpevňuje směrem k 53 dolarům za barel, zatímco Brent testuje úrovně nad 62 dolary. Jedná se však o zprávu, která bude mít pouze krátkodobý dopad a klíčové bude, jakým způsobem se budou vyvíjet výše zmíněné fundamenty a to především obchodní válka a americká produkce.